Бургер – це традиційна американська страва, яка знайшла поціновувачів по всьому світу. Вдосконалити її намагаються безліч кухарів по всьому світу, але інколи це неабияк впливає на ціну.

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Бургер за 700 доларів

Ресторан Philly’s Drury Beer Garden, який нещодавно відкрився у Філадельфії, вже встиг наробити галасу на всю Америку. Все через те, що тут подають бугі-бургери за ціною 700 доларів.

Делікатес отримав назву "Золотий стандарт". До складу страви входять яловичина A5 Wagyu, ікра, трюфелі, омари, фламбіровані з коньяком Людовика XIII, листове золото та витриманий ірландський чеддер.

Картоплю фрі, яку традиційно подають разом з гамбургером, поливають рідкісним медом манука 1500+. Цей мед роблять з нектару дерева манука, яке доволі відоме у Новій Зеландії.

Також при подачі гостям пропонують 1 унцію коньяку Людовика XIII. Його витримують 40 років, а Remy Martin виготовляє його в обмеженій кількості.

Користувачі в мережі поки що доволі прохолодно ставляться до цього бургера. Хоч він значно дешевший від найдорожчого у світі (5964 долари), охочих заплатити за дорогі інгредієнти та креатив не так вже й багато.

Якщо ви також полюбляєте бургери – обов'язково спробуйте приготувати їх за цим простим рецептом. Головне не лише вдало обрати м'ясо, а й знати, якою повинна бути булочка.