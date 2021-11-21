Бургер завжди чудовий варіант швидкого перекусу: рецепт з індичою котлетою

21 листопада 2021 , 13:07
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Джерело:

інстаграм Яни Станішевської

Ми не знаємо жодної людини, яка б не любила соковиті бургери. Це швидка у приготуванні страва, яку ви без зайвої метушні можете за 15 хвилин подати до столу.

Бургер – це завжди хороша ідея для сніданку, обіду чи вечері. А якщо він ще й приготований вдома, з індичої чи курячої котлети та булочки з кунжутом – смакота.

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До речі, якщо замінити соус на грецький йогурт, додати трішки гірчиці, а булочку замінити на цільнозернову – ви отримаєте смачний та поживний перекус.

Рецепт домашніх бургерів

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – 2 булочки для бургерів;
 – 2 індичі котлети;
 – помідор;
 – ріпчаста цибуля;
 – кетчуп;
 – майонез;
 – свіже листя салату;
 – мариновані огірки;
 – скибочки сиру чеддер.

Приготування:

  1. Обсмажте котлети на сковорідці по 2 – 3 хвилини з кожної сторони, щоб вони залишалися соковитими. Паралельно обсмажте булочки для бургерів.
  1. Змішайте майонез та кетчуп і змастіть ним булочки.
  1. Наріжте помідор, огірки та цибулю тонкими скибочками.


Бургери / Фото Яни Станішевської

  1. Викладіть на гарячі котлету сир, щоб він трішки розплавився.
  1. Збираємо гамбургер: один на одній викладіть на булочку всі інгредієнти.
  1. Накрийте верхівкою булочки та трішки придавіть, що котлета пустила сік і його увібрала саме булочка.
  1. Щоб бургер не розпався, закріпіть його спеціальними шпажками.
  1. Готовий бургер подавайте до столу одразу після приготування. Смачного!

Текст публікації Яни Станішевської:

Как показала практика , бургер иногда хорошая идея и на завтрак.
Рецепт максимально простой , но максимально вкусный .
Нам понадобится:
Булочки для бургера, котлеты для бургеров, помидор, лук , вкусней фиолетовый, соус для бургера (можно заменить кетчуп+ майонез ), листья салата, маринованные огурчики и конечно же чеддер.
Обжариваем булочки и котлету параллельно.
Булочки смазываем соусом и начинаем собирать слоями бургер, маринованые огурчики , листья салата , лук и помидор колечком , сыр , горячая котлета и опять же сыр. Закрываем нижней частью булочки и придавливаем , что бы котлета пустила сок и его впитала именно булочка. Переворачиваем.
И вообще , я почти не знаю детей или мужей , кто не любит бургеры , поэтому это выигрышный вариант ужина априори.

Автор: Богданна Рибак