Бургер завжди чудовий варіант швидкого перекусу: рецепт з індичою котлетою
Джерело:інстаграм Яни Станішевської
Ми не знаємо жодної людини, яка б не любила соковиті бургери. Це швидка у приготуванні страва, яку ви без зайвої метушні можете за 15 хвилин подати до столу.
Бургер – це завжди хороша ідея для сніданку, обіду чи вечері. А якщо він ще й приготований вдома, з індичої чи курячої котлети та булочки з кунжутом – смакота.
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До речі, якщо замінити соус на грецький йогурт, додати трішки гірчиці, а булочку замінити на цільнозернову – ви отримаєте смачний та поживний перекус.
Рецепт домашніх бургерів
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2
– 2 булочки для бургерів;
– 2 індичі котлети;
– помідор;
– ріпчаста цибуля;
– кетчуп;
– майонез;
– свіже листя салату;
– мариновані огірки;
– скибочки сиру чеддер.
Приготування:
- Обсмажте котлети на сковорідці по 2 – 3 хвилини з кожної сторони, щоб вони залишалися соковитими. Паралельно обсмажте булочки для бургерів.
- Змішайте майонез та кетчуп і змастіть ним булочки.
- Наріжте помідор, огірки та цибулю тонкими скибочками.
Бургери / Фото Яни Станішевської
- Викладіть на гарячі котлету сир, щоб він трішки розплавився.
- Збираємо гамбургер: один на одній викладіть на булочку всі інгредієнти.
- Накрийте верхівкою булочки та трішки придавіть, що котлета пустила сік і його увібрала саме булочка.
- Щоб бургер не розпався, закріпіть його спеціальними шпажками.
- Готовий бургер подавайте до столу одразу після приготування. Смачного!
Текст публікації Яни Станішевської:
Как показала практика , бургер иногда хорошая идея и на завтрак.
Рецепт максимально простой , но максимально вкусный .
Нам понадобится:
Булочки для бургера, котлеты для бургеров, помидор, лук , вкусней фиолетовый, соус для бургера (можно заменить кетчуп+ майонез ), листья салата, маринованные огурчики и конечно же чеддер.
Обжариваем булочки и котлету параллельно.
Булочки смазываем соусом и начинаем собирать слоями бургер, маринованые огурчики , листья салата , лук и помидор колечком , сыр , горячая котлета и опять же сыр. Закрываем нижней частью булочки и придавливаем , что бы котлета пустила сок и его впитала именно булочка. Переворачиваем.
И вообще , я почти не знаю детей или мужей , кто не любит бургеры , поэтому это выигрышный вариант ужина априори.