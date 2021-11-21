Бургер завжди чудовий варіант швидкого перекусу: рецепт з індичою котлетою

Ми не знаємо жодної людини, яка б не любила соковиті бургери. Це швидка у приготуванні страва, яку ви без зайвої метушні можете за 15 хвилин подати до столу.

Бургер – це завжди хороша ідея для сніданку, обіду чи вечері. А якщо він ще й приготований вдома, з індичої чи курячої котлети та булочки з кунжутом – смакота.

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До речі, якщо замінити соус на грецький йогурт, додати трішки гірчиці, а булочку замінити на цільнозернову – ви отримаєте смачний та поживний перекус.

Рецепт домашніх бургерів

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 2

– 2 булочки для бургерів;– 2 індичі котлети;– помідор;– ріпчаста цибуля;– кетчуп;– майонез;– свіже листя салату;– мариновані огірки;– скибочки сиру чеддер.

Приготування:

Обсмажте котлети на сковорідці по 2 – 3 хвилини з кожної сторони, щоб вони залишалися соковитими. Паралельно обсмажте булочки для бургерів.

Змішайте майонез та кетчуп і змастіть ним булочки.

Наріжте помідор, огірки та цибулю тонкими скибочками.



Бургери / Фото Яни Станішевської

Викладіть на гарячі котлету сир, щоб він трішки розплавився.

Збираємо гамбургер: один на одній викладіть на булочку всі інгредієнти.

Накрийте верхівкою булочки та трішки придавіть, що котлета пустила сік і його увібрала саме булочка.

Щоб бургер не розпався, закріпіть його спеціальними шпажками.

Готовий бургер подавайте до столу одразу після приготування. Смачного!

Текст публікації Яни Станішевської:

Как показала практика , бургер иногда хорошая идея и на завтрак.

Рецепт максимально простой , но максимально вкусный .

Нам понадобится:

Булочки для бургера, котлеты для бургеров, помидор, лук , вкусней фиолетовый, соус для бургера (можно заменить кетчуп+ майонез ), листья салата, маринованные огурчики и конечно же чеддер.

Обжариваем булочки и котлету параллельно.

Булочки смазываем соусом и начинаем собирать слоями бургер, маринованые огурчики , листья салата , лук и помидор колечком , сыр , горячая котлета и опять же сыр. Закрываем нижней частью булочки и придавливаем , что бы котлета пустила сок и его впитала именно булочка. Переворачиваем.

И вообще , я почти не знаю детей или мужей , кто не любит бургеры , поэтому это выигрышный вариант ужина априори.