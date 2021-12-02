Їстівний новорічний декор: робимо троянду із салямі

Американська тіктокерка показала, як легко створювати квіти з тонких кружалець салямі. Окрім ковбаси дівчина використовує лише бокал.

Їстівну прикрасу можна використати для оздоби святкового столу. Гарні квіти здивують гостей та додадуть особливого шарму звичним стравам.

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Лайфхак, як зробити троянди із салямі, показала Джейсі Петко, тіктокерка та інфлюенсерка.

Що відомо про Петко? У 2013 році дівчина отримала звання Міс Небраска – престижну регіональну нагороду конкурсу краси. Зараз Петко захопилася кулінарією та побутовими лайфхаками, які вона публікує на своїй сторінці в тіктоці.

Також вона веде інстаграм, де публікує своє родинне життя та світлини її малої доньки Олівії.

Як зробити троянду з ковбаси

Простий трюк із салямі, за словами Джейсі, може прикрасити будь-який стіл. Троянди з ковбаси підходять для зустрічей з друзями та для святкових урочистостей.

На відео Петко показує, як вона викладає нарізані шматки салямі на бокал, а потім перевертає. В результаті дівчина отримала чудову троянду, за допомогою якої можна прикрасити страви.