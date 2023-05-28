Як зробити домашнє морозиво: ласощі, які ви точно захочете скуштувати

28 травня 2023, 18:14
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Джерело:

domowe jroboty

Приготування морозива вдома — це веселе й корисне заняття, яке дозволить насолодитися смачним десертом. Ці ласощі особливо припадуть до смаку діткам.

Морозиво — один із найпопулярніших літніх рецептів. Скористайтеся цим рецептом та пригостіть найрідніших домашньою смакотою.

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Рецепт домашнього морозива

  • Час: 5 годин
  • Порцій: 4

Просто та смачно / Фото unsplash

Приготування:

  • Половину вершків (приблизно 200 мілілітрів) вилийте в каструлю, додайте цукор та нагрівайте на повільному вогні. Постійно помішуйте, поки цукор не розчиниться.
  • Зніміть каструлю з вогню та помістіть її вміст у контейнер (якщо у вас немає морожениці, найкраще використовувати ту, ємність яка легко поміститься у вашому холодильнику, а потім у морозилці.
  • В розігріті вершки з цукром додайте решту вершків, що залишилися, молоко і ретельно перемішайте, для цього можна скористатися віночком або міксером.
  • Охолоджену масу перелляйте в мороженицю і дотримуйтеся інструкцій виробника обладнання. Якщо у вас немає спеціального девайса, поставте контейнер у морозилку та кожні 30 хвилин перемішуйте.
  • Приблизно через 3 – 4 години морозиво готове.

Корисно знати

  • Не соромтеся експериментувати зі смаками, додаючи різні суміші, такі як подрібнене печиво, шоколадна стружка, горіхи або фруктове пюре.
  • Для більш кремової текстури ви можете замінити частину жирних вершків незбираним молоком.

Приготування домашнього морозива — чудовий спосіб поласувати улюбленим десертом. Якщо захочете поекспериментувати скористайтеся цим рецептом морозива з моркви та шоколаду.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська