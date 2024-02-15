Ваше завдання від Смачно 24 – зібрати чотири зображення, за якими ховається назва відомої та улюбленої української страви. Кожне зображення є важливим елементом або підказкою, яка приведе вас до розгадки.

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Відгадайте кулінарний ребус

Чи готові ви згадати смаки свого дитинства, теплі сімейні трапези та розгадати таємницю української гастрономії? Якщо відповідь ствердна, нумо грати та відгадувати разом.

Для початку уважно придивіться до картинок та подумайте, що за ними може ховатися. Однак будьте обережні – не підгляньте правильну відповідь.

Відгадайте кулінарний ребус / Зображення згенероване штучним інтелектом за допомогою сервісу DALL-E

Родом з України, цей давній делікатес демонструє гармонійне поєднання фаршу та рису, дбайливо загорнутого в ніжне капустяне листя. Відгадкою загадкової головоломки, звісно, є смачні голубці.

Сподобався ребус? Дізнайтеся, як приготувати справжні лемківські голубці. Традиційно їх подають на Різдво, але для звичайної вечері вони теж чудово підійдуть.