Мак енд чіз, або макарони з сиром, без перебільшення готуються за 10 хвилин. Насичений сирний соус, паприка, яка надає йому особливо смаку та улюблені макарони – смакота!
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Для цієї страви ви можете обрати будь-який вид макаронів: фузілі, ріжки чи спагетті. Також, у страву можна використати вже готові (вчорашні) макарони.
Рецепт макаронів з сиром
- Час: 10 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- ️Відваріть макарони в підсоленій воді до готовності.
- Паралельно готуємо соус: на помірному вогні розтоплюємо масло, додаємо борошно, перемішуємо, поступово вливаємо молоко і доводимо соус до загустіння.
- Натріть сир на грубій тертці.
- ️Солимо (якщо для соусу ви обрали сир Чедер – можете дати буквально дрібку солі, бо сам сир достатньо солоний), додаємо мелену паприку, сушений часник, натертий сир і проварюємо разом ще 2 хвилини.
- Проціджуємо готову макарони через друшляк.
- ️Додаємо відварені макарони, проварюємо разом ще хвилинку разом з соусом.
- Подавайте страву одразу до столу.
Смачного!