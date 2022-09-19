Мак енд чіз, або макарони з сиром, без перебільшення готуються за 10 хвилин. Насичений сирний соус, паприка, яка надає йому особливо смаку та улюблені макарони – смакота!

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Для цієї страви ви можете обрати будь-який вид макаронів: фузілі, ріжки чи спагетті. Також, у страву можна використати вже готові (вчорашні) макарони.

Рецепт макаронів з сиром

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 2

Приготування:

  • ️Відваріть макарони в підсоленій воді до готовності.
  • Паралельно готуємо соус: на помірному вогні розтоплюємо масло, додаємо борошно, перемішуємо, поступово вливаємо молоко і доводимо соус до загустіння.
  • Натріть сир на грубій тертці.
  • ️Солимо (якщо для соусу ви обрали сир Чедер – можете дати буквально дрібку солі, бо сам сир достатньо солоний), додаємо мелену паприку, сушений часник, натертий сир і проварюємо разом ще 2 хвилини.
  • Проціджуємо готову макарони через друшляк.
  • ️Додаємо відварені макарони, проварюємо разом ще хвилинку разом з соусом.
  • Подавайте страву одразу до столу.

Смачного!