Як приготувати атмосферні десерти, розповіла Мелані Кейгл, засновниця The Cagle Diaries та шеф-кухарка. Жінка вперше приготувала печиво своїй дочці, а потім вирішила поділитися рецептом новорічного десерту у своєму блозі.

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До приготування солодких ялинок можна залучити усю родину. Процес не потребує зусиль – лише трохи фантазії та гарного настрою, стверджує Кейгл.

Як створити печиво-ялинку

Рецепт розраховано на 15 печив. Загальний час підготовки та приготування – 40 хвилин.

Інгредієнти для печива

1 склянка розм’якшеного вершкового масла

¾ склянки цукрового піску

1 яйце

1 чайна ложка ванільного екстракту

2 ½ склянки борошна

1 чайна ложка розпушувача

Інгредієнти для глазурі

3 склянки цукрової пудри

½ склянки розм’якшеного вершкового масла

3 столові ложки молока

1 чайна ложка ванільного екстракту

Зелений харчовий барвник

Посипки для прикраси

Інгредієнти для печива-ялинок / Фото Мелані Кейгл

Приготування

Розігрійте духовку до 175 °С.

У невеликій мисці збийте разом вершкове масло, цукор, яйце та ванільний екстракт до пишної маси.

В окремій мисці збийте разом борошно та розпушувач. Потім додайте цю суміш до масляної суміші та збийте її до однорідності.

Сформуйте з тіста печиво 3 різних розмірів. Найменші кульки мають поміститися в чайну ложку. Для формування середніх та великих кульок треба вмістити тісто у 2 та 3 чайні ложки відповідно. З тіста має вийти 45 кульок – по 15 кожного розміру.





Як сформувати кульки для печива / Фото Мелані Кейгл

Помістіть маленькі кульки на застелене пергаментним папером деко. Використовуйте склянку, щоб трохи розгладити їх. Кульки середнього та великого розміру помістіть на інші листи та розкачайте їх. Печиво різного розміру слід випікати на різних аркушах, оскільки воно не буде випікатися з однаковою швидкістю.

Випікайте, поки нижня частина печива не стане золотистою. Маленьке печиво треба тримати в духовці 4 – 6 хвилин, середні – 6 – 8 хвилин, а великі – 8 – 10 хвилин.

Зніміть печиво з форми і дайте йому повністю охолонути на решітці.

У середній мисці збийте цукрову пудру і вершкове масло. Коли все добре перемішається, збийте молоко, ванільний екстракт та барвник.

Використовуйте глазур , щоб "склеїти" печиво та зробити різдвяну ялинку. Намажте глазур на вершину печива найбільшого розміру, а зверху покладіть печиво середнього розміру. Те саме зробіть і з середнім печивом, мале печиво можна прикрасити зверху глазур’ю та посипкою.

Оформлення печива-ялинки / Фото Мелані Кейгл

Кухарка зазначила, що такий десерт можна зберігати в герметичній місткості при кімнатній температурі приблизно тиждень, а якщо заморозити ялинки – то до 3 місяців.