Володимир Яросдавський вирішив поділитися з читачами своїми головними правилами правильного схуднення, котрі допомагають йому дійти до мети.
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5 правил схуднення від Володимира Ярославського
Регулярне вживання води
Володимир не приховує. що почав контролювати кількість випитої рідини протягом дня. Він розраховує кількість води на день за простою формулою: мінімум 30 мілілітрів води на 1 кілограм ваги.
Чудова форма Ярославського / Фото зі сторінки кухаря
Додатково кухар п'є ще склянку теплої води зранку, на голодний шлунок.
Намагаюся випивати половину норми до обіду. Якщо хочеться їсти — п'ю воду. Помітив, що часто плутав голод з жагою, – відзначив Володимир Ярославський.
Без перекусів
Ресторатор прибрав з раціону всі перекуси, вони призводять до "непомітних" переїдань, особливо вуглеводами: горіхи, сухофрукти, батончики та печиво.
Більше прогулянок, менше таксі
Володимир радить придбати фітнес-трекер та слідкувати за кількістю кроків протягом дня.
Активність і фізична праця покращують самопочуття, виробляються правильні гормони та приводять тіло в тонус.
Я частенько намагаюся замінити поїздки на машині або таксі ходьбою, – прокоментував шеф-кухар.
Він не бігає через травму коліна, але займається на орбітреці. Кухар додав, що почав після занять з 10 хвилин, потім підняв до 15 – 20 хв і зараз займається по 25 – 30 хвилин.
Заняття спортом
За словами Володимира, підійдуть будь-які заняття спортом: від елементарної розтяжки до плавання та спортзалу.
Володимир Ярославський / Фото з інстаграм сторінки
Кухар зізнався, що й сам деколи змушує себе встати зранку та піти на заняття в зал, але після активного тренування почувається задоволеним собою, результат теж мотивує.
Харчування
У раціоні Володимира переважно риба та свіжі салати з овочів. Традиційно у кухаря два прийоми їжі: один до 12 години, інший о 18 – 19 годині.
Володимир Ярославський / Фото з інстаграм сторінки
Якщо спочатку у нього стояло просте завдання "наїстися", зараз порції стали меншими в рази.
Я їв стільки, скільки хотілося, – прокоментував Володимир Ярославський.
Чим харчується Володимир Ярославський
До основної продуктової корзини шеф-кухаря входять такі продукти:
- м'ясо птиці;
- риба;
- курячі яйця;
- кіноа, гречка;
- вівсянка;
- слабосолений лосось;
- огірок;
- спаржева квасоля;
- броколі;
- спаржа;
- селера;
- болгарський перець;
- листя салату будь-якій кількості.
Заправляє свої страви кухар оливковою олією.
На перший прийом їжі Володимир готує свіжий салат з копченим або слабосоленим лососем, яйця пашот або відварені, кілька ложок кіноа, вівсянки або гречки. Рибу та відварну птицю кухар міняє час від часу місцями, щоб не їсти одне і теж.
Володимир Ярославський / Фото зі сторінки кухаря
На вечерю у ресторатора зазвичай все те саме, але без вуглеводів – різноманітних каш. Вранці 150 грамів ягід або банан перед тренуванням.
Результати схуднення Володимира Ярославського вражають, тому дослухайтесь до порад кухаря та змінюйте життя на краще!