Володимир Яросдавський вирішив поділитися з читачами своїми головними правилами правильного схуднення, котрі допомагають йому дійти до мети.

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5 правил схуднення від Володимира Ярославського

Регулярне вживання води

Володимир не приховує. що почав контролювати кількість випитої рідини протягом дня. Він розраховує кількість води на день за простою формулою: мінімум 30 мілілітрів води на 1 кілограм ваги.



Чудова форма Ярославського / Фото зі сторінки кухаря

Додатково кухар п'є ще склянку теплої води зранку, на голодний шлунок.

Намагаюся випивати половину норми до обіду. Якщо хочеться їсти — п'ю воду. Помітив, що часто плутав голод з жагою, – відзначив Володимир Ярославський.

Без перекусів

Ресторатор прибрав з раціону всі перекуси, вони призводять до "непомітних" переїдань, особливо вуглеводами: горіхи, сухофрукти, батончики та печиво.

Більше прогулянок, менше таксі

Володимир радить придбати фітнес-трекер та слідкувати за кількістю кроків протягом дня.

Активність і фізична праця покращують самопочуття, виробляються правильні гормони та приводять тіло в тонус.

Я частенько намагаюся замінити поїздки на машині або таксі ходьбою, – прокоментував шеф-кухар.

Він не бігає через травму коліна, але займається на орбітреці. Кухар додав, що почав після занять з 10 хвилин, потім підняв до 15 – 20 хв і зараз займається по 25 – 30 хвилин.

Заняття спортом

За словами Володимира, підійдуть будь-які заняття спортом: від елементарної розтяжки до плавання та спортзалу.



Володимир Ярославський / Фото з інстаграм сторінки

Кухар зізнався, що й сам деколи змушує себе встати зранку та піти на заняття в зал, але після активного тренування почувається задоволеним собою, результат теж мотивує.

Харчування

У раціоні Володимира переважно риба та свіжі салати з овочів. Традиційно у кухаря два прийоми їжі: один до 12 години, інший о 18 – 19 годині.



Володимир Ярославський / Фото з інстаграм сторінки

Якщо спочатку у нього стояло просте завдання "наїстися", зараз порції стали меншими в рази.

Я їв стільки, скільки хотілося, – прокоментував Володимир Ярославський.

Чим харчується Володимир Ярославський

До основної продуктової корзини шеф-кухаря входять такі продукти:

м'ясо птиці;

риба;

курячі яйця;

кіноа, гречка;

вівсянка;

слабосолений лосось;

огірок;

спаржева квасоля;

броколі;

спаржа;

селера;

болгарський перець;

листя салату будь-якій кількості.

Заправляє свої страви кухар оливковою олією.

На перший прийом їжі Володимир готує свіжий салат з копченим або слабосоленим лососем, яйця пашот або відварені, кілька ложок кіноа, вівсянки або гречки. Рибу та відварну птицю кухар міняє час від часу місцями, щоб не їсти одне і теж.



Володимир Ярославський / Фото зі сторінки кухаря

На вечерю у ресторатора зазвичай все те саме, але без вуглеводів – різноманітних каш. Вранці 150 грамів ягід або банан перед тренуванням.

Результати схуднення Володимира Ярославського вражають, тому дослухайтесь до порад кухаря та змінюйте життя на краще!