Бургер всегда отличный вариант быстрого перекуса: рецепт с индюшачьей котлетой
Источник:Инстаграм Яны Станишевской
Мы не знаем ни одного человека, который бы не любил сочные бургеры. Это быстрое в приготовлении блюдо, которое вы без лишней суеты можете за 15 минут подать к столу.
Бургер – это всегда хорошая идея для завтрака, обеда или ужина. А если он еще и приготовлен дома, из индюшиной или куриной котлеты и булочки с кунжутом – объедение.
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Кстати, если заменить соус на греческий йогурт, добавить немного горчицы, а булочку заменить на цельнозерновую – вы получите вкусный и питательный перекус.
Рецепт домашних бургеров
- Время: 15 минут
- Порции: 2
– 2 булочки для бургеров;
– 2 индюшиные котлеты;
– помидор;
– репчатый лук;
– кетчуп;
– майонез;
– свежие листья салата;
– маринованные огурцы;
– ломтики сыра чеддер.
Приготовление:
- Обжарьте котлеты на сковородке по 2 – 3 минуты с каждой стороны, чтобы они оставались сочными. Параллельно обжарьте булочки для бургеров.
- Смешайте майонез и кетчуп и смажьте им булочки.
- Нарежьте помидор, огурцы и лук тонкими ломтиками.
Бургеры / Фото Яны Станишевской
- Выложите на горячую котлету сыр, чтобы он чуточку расплавился.
- Собираем гамбургер: друг на друге выложите на булочку все ингредиенты.
- Накройте верхушкой булочки и немного придавите, чтоб котлета пустила сок и его вобрала именно булочка.
- Чтобы бургер не распался, закрепите его специальными шпажками.
- Готовый бургер подавайте к столу сразу после приготовления. Приятного аппетита!
Текст публикации Яны Станишевской:
Как показала практика, бургер иногда хорошая идея и на завтрак.
Рецепт максимально простой, но максимально вкусный.
Нам понадобится:
Булочки для бургера, котлеты для бургеров, помидор, лук, вкусней фиолетовый, соус для бургера (можно заменить кетчуп+майонез), листья салата, маринованные огурчики и конечно же чеддер.
Обжариваем булочки и котлету параллельно.
Булочки смазываем соусом и начинаем собирать слоями бургер, маринованные огурчики, листья салата, лук и помидор колечком, сыр, котлета горячая и опять же сыр. Закрываем нижней частью булочки и придавливаем, чтобы котлета пустила сок и его впитала именно булочка. Переворачиваем.
И вообще, я почти не знаю детей или мужчин, кто не любит бургеры, поэтому это выигрышный вариант ужина априори.