Бургер всегда отличный вариант быстрого перекуса: рецепт с индюшачьей котлетой

Мы не знаем ни одного человека, который бы не любил сочные бургеры. Это быстрое в приготовлении блюдо, которое вы без лишней суеты можете за 15 минут подать к столу.

Бургер – это всегда хорошая идея для завтрака, обеда или ужина. А если он еще и приготовлен дома, из индюшиной или куриной котлеты и булочки с кунжутом – объедение.

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Кстати, если заменить соус на греческий йогурт, добавить немного горчицы, а булочку заменить на цельнозерновую – вы получите вкусный и питательный перекус.

Рецепт домашних бургеров

Время : 15 минут

: 15 минут Порции: 2

– 2 булочки для бургеров;– 2 индюшиные котлеты;– помидор;– репчатый лук;– кетчуп;– майонез;– свежие листья салата;– маринованные огурцы;– ломтики сыра чеддер.

Приготовление:

Обжарьте котлеты на сковородке по 2 – 3 минуты с каждой стороны, чтобы они оставались сочными. Параллельно обжарьте булочки для бургеров.

Смешайте майонез и кетчуп и смажьте им булочки.

Нарежьте помидор, огурцы и лук тонкими ломтиками.



Бургеры / Фото Яны Станишевской

Выложите на горячую котлету сыр, чтобы он чуточку расплавился.

Собираем гамбургер: друг на друге выложите на булочку все ингредиенты.

Накройте верхушкой булочки и немного придавите, чтоб котлета пустила сок и его вобрала именно булочка.

Чтобы бургер не распался, закрепите его специальными шпажками.

Готовый бургер подавайте к столу сразу после приготовления. Приятного аппетита!

Текст публикации Яны Станишевской:

Как показала практика, бургер иногда хорошая идея и на завтрак.

Рецепт максимально простой, но максимально вкусный.

Нам понадобится:

Булочки для бургера, котлеты для бургеров, помидор, лук, вкусней фиолетовый, соус для бургера (можно заменить кетчуп+майонез), листья салата, маринованные огурчики и конечно же чеддер.

Обжариваем булочки и котлету параллельно.

Булочки смазываем соусом и начинаем собирать слоями бургер, маринованные огурчики, листья салата, лук и помидор колечком, сыр, котлета горячая и опять же сыр. Закрываем нижней частью булочки и придавливаем, чтобы котлета пустила сок и его впитала именно булочка. Переворачиваем.

И вообще, я почти не знаю детей или мужчин, кто не любит бургеры, поэтому это выигрышный вариант ужина априори.