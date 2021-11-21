Бургер всегда отличный вариант быстрого перекуса: рецепт с индюшачьей котлетой

21 ноября 2021 , 13:16
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Инстаграм Яны Станишевской

Мы не знаем ни одного человека, который бы не любил сочные бургеры. Это быстрое в приготовлении блюдо, которое вы без лишней суеты можете за 15 минут подать к столу.

Бургер – это всегда хорошая идея для завтрака, обеда или ужина. А если он еще и приготовлен дома, из индюшиной или куриной котлеты и булочки с кунжутом – объедение.

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Кстати, если заменить соус на греческий йогурт, добавить немного горчицы, а булочку заменить на цельнозерновую – вы получите вкусный и питательный перекус.

Рецепт домашних бургеров

  • Время: 15 минут
  • Порции: 2
Ингредиенты:
 – 2 булочки для бургеров;
 – 2 индюшиные котлеты;
 – помидор;
 – репчатый лук;
 – кетчуп;
 – майонез;
 – свежие листья салата;
 – маринованные огурцы;
 – ломтики сыра чеддер.

Приготовление:

  1. Обжарьте котлеты на сковородке по 2 – 3 минуты с каждой стороны, чтобы они оставались сочными. Параллельно обжарьте булочки для бургеров.
     
  2. Смешайте майонез и кетчуп и смажьте им булочки.
     
  3. Нарежьте помидор, огурцы и лук тонкими ломтиками.


Бургеры / Фото Яны Станишевской

  1. Выложите на горячую котлету сыр, чтобы он чуточку расплавился.
     
  2. Собираем гамбургер: друг на друге выложите на булочку все ингредиенты.
     
  3. Накройте верхушкой булочки и немного придавите, чтоб котлета пустила сок и его вобрала именно булочка.
     
  4. Чтобы бургер не распался, закрепите его специальными шпажками.
     
  5. Готовый бургер подавайте к столу сразу после приготовления. Приятного аппетита!

Текст публикации Яны Станишевской:

Как показала практика, бургер иногда хорошая идея и на завтрак.
Рецепт максимально простой, но максимально вкусный.
Нам понадобится:
Булочки для бургера, котлеты для бургеров, помидор, лук, вкусней фиолетовый, соус для бургера (можно заменить кетчуп+майонез), листья салата, маринованные огурчики и конечно же чеддер.
Обжариваем булочки и котлету параллельно.
Булочки смазываем соусом и начинаем собирать слоями бургер, маринованные огурчики, листья салата, лук и помидор колечком, сыр, котлета горячая и опять же сыр. Закрываем нижней частью булочки и придавливаем, чтобы котлета пустила сок и его впитала именно булочка. Переворачиваем.
И вообще, я почти не знаю детей или мужчин, кто не любит бургеры, поэтому это выигрышный вариант ужина априори.

Автор: Богданна Рибак