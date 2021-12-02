Съедобное украшение можно использовать для украшения праздничного стола. Красивые цветы удивят гостей и придадут особого шарма привычным блюдам.
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Лайфхак, как сделать розы из салями, показала Джейси Петко, тиктокер и инфлюенсер.
Что известно о Петко?В 2013 году девушка получила звание Мисс Небраска – престижную региональную награду конкурса красоты. Сейчас Петко увлеклась кулинарией и бытовыми лайфхаками, которые она публикует на своей странице в тиктоке.
Также она ведет инстаграм, где публикует свою семейную жизнь и фотографии ее маленькой дочери Оливии.
Как сделать розу из колбасы
Простой трюк с салями, по словам Джейси, может украсить любой стол. Розы из колбасы подходят для встреч с друзьями и для торжеств.
На видео Петко показывает, как она выкладывает нарезанные куски салями на бокал, а затем переворачивает. В результате девушка получила замечательную розу, с помощью которой можно украсить блюда.