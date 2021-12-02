Съедобный новогодний декор: делаем розу из салями

Американская тиктокерка показала, как легко создавать цветы из тонких пластинок салями. Кроме колбасы девушка использует лишь бокал.

Съедобное украшение можно использовать для украшения праздничного стола. Красивые цветы удивят гостей и придадут особого шарма привычным блюдам.

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Лайфхак, как сделать розы из салями, показала Джейси Петко, тиктокер и инфлюенсер.

Что известно о Петко? В 2013 году девушка получила звание Мисс Небраска – престижную региональную награду конкурса красоты. Сейчас Петко увлеклась кулинарией и бытовыми лайфхаками, которые она публикует на своей странице в тиктоке.

Также она ведет инстаграм, где публикует свою семейную жизнь и фотографии ее маленькой дочери Оливии.

Как сделать розу из колбасы

Простой трюк с салями, по словам Джейси, может украсить любой стол. Розы из колбасы подходят для встреч с друзьями и для торжеств.

На видео Петко показывает, как она выкладывает нарезанные куски салями на бокал, а затем переворачивает. В результате девушка получила замечательную розу, с помощью которой можно украсить блюда.