Повноцінний та різноманітний раціон необхідний кожному організму, а особливо – дитячому. Водночас раціон дитини повинен містити продукти тваринного походження, адже саме вони забезпечують організм потрібними нутрієнтами. Джерелом великої кількості корисних мікроелементів, серед яких білки, жири та вуглеводи, є куряче м'ясо. Розповідаємо, яку роль у харчуванні дітей відіграє курятина.

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Харчування має забезпечувати організм усією гамою необхідних мікроелементів, адже здоровий фізичний і нервово-психічний розвиток дитини є результатом правильного співвідношення поживних речовин – білків, жирів, вуглеводів, вітамінів і мінералів.

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Відтак, для дитячого раціону особливо важливо обирати продукти харчування, які багаті на корисні речовини та мікроелементи. Одним із таких продуктів є куряче м'ясо, йдеться у блозі відомої української дієтологині Світлани Фус.

Користь курячого м'яса для дитини

Куряче м'ясо корисне як для дітей, так і для дорослих / Фото shutterstock / Monkey Business Images

Білки

Основний будівний матеріал для організму, що перебуває на етапі зростання та формування, – білок. Недостатня кількість білка у раціоні дитини може сповільнювати процеси росту, знижувати імунітет, порушувати нервово-психічний розвиток та процес кровотворення тощо.

Найважливіша роль білків для організму полягає у формуванні та відновленні клітин та тканин (мозку, м'язів, кісток, шкіри, хрящів, сухожиль та елементів крові). До того ж білки беруть участь у підтриманні сталості гормонів, ферментів та антитіл.

Саме вони збільшують швидкість реакцій обміну речовин та енергії, транспортують речовини від органу до органу, беруть участь у згортанні крові, регулюють гормональну систему.

Білок належить до одних з основних компонентів раціону, оскільки організм людини практично позбавлений білкових запасів. Він засвоюється у формі амінокислот.

У разі дефіциту амінокислот в організмі можуть розвиватись різні патологічні стани. Наприклад, імунна система не зможе синтезувати достатню кількість імуноглобулінів, які необхідні для імунної відповіді.

Білки можуть бути повноцінними (якісними), тобто містити усі необхідні амінокислоти, а можуть бути неповноцінними (неякісними), тобто містити не всі амінокислоти, необхідні людині.

Саме курятина є лідером за вмістом білка. На 100 грамів курячого м'яса припадає 19% білка, який є повноцінним за амінокислотним складом.

Для дітей (особливо раннього віку) дуже важливо, аби білок, який входить до раціону, був якісним, тобто містив усі необхідні амінокислоти. Значна кількість повноцінних білків міститься у курячому філе. Тому якщо ви хочете, аби ваша дитина отримувала необхідні мікроелементи, надавайте перевагу якісній та безпечній курятині без антибіотиків та гормонів росту, від перевіреного виробника.

Однак слід пам'ятати, що надлишок білка не менш шкідливий, ніж його брак. Надлишок білка у дитячому раціоні може призводити до серйозних порушень, серед яких ризик розвитку ожиріння, цукрового діабету та артеріальної гіпертензії.

Жири

Також важливими для правильного функціонування організму дитини є жири. Вони необхідні для дитячого організму, оскільки є будівельним матеріалом клітинного каркасу, а також джерелом жиророзчинних вітамінів (серед яких А, D, Е, К).

У курятині є велика кількість необхідних для дітей речовин / Фото shutterstock / Andrea and Paul Renshaw

Іноді можна натрапити на інформацію про те, що жири – некорисні, тому їх слід вилучити зі щоденного раціону та замінити рослинними жирами. Однак це велика помилка, адже повне вилучення тваринних жирів може завдати серйозної шкоди організмові. Звичайно, потрібно регулювати кількість жирів у щоденному раціоні дитини, проте повністю вилучати з нього тваринний жир не слід, адже він – основне джерело енергії для організму.

Окрім цього, жири виконують низку важливих для організму функцій:

вони є будівельним матеріалом для клітин та тканин

беруть участь у ліпідному обміні

відіграють важливу роль у виробленні гормонів

стабілізують мембрани клітин

Склад жирів – це гліцерин та жирні кислоти, що поділяються на насичені, мононенасичені та поліненасичені. Незамінними вважаються поліненасичені жирні кислоти, адже організм не може синтезувати їх самостійно. Решта ж кислот синтезуються організмом, однак в незначній кількості, а отже, вони також повинні регулярно постачатись продуктами харчування.

Курячий жир містить 30% насичених жирних кислот, решта 70% становлять мононенасичені та поліненасичені жирні кислоти. А отже, вживаючи його, діти отримують усю гаму необхідних організму жирних кислот. Найнижчий вміст жиру в курячій грудці (від 4 до 8 г на 100 грамів продукту). В інших частинах курки вміст жиру становить від 18 до 20 грамів.

Також у курячому жирі відносно невисокий вміст холестерину (80 міліграмів). І хоча кількість холестерину слід контролювати, зовсім відмовитись від нього – неправильно, адже він є структурним елементом клітин організму.

Саме завдяки холестерину у нашій шкірі відбувається синтез вітаміну D під впливом сонячних променів. А він бере участь у засвоєнні кальцію організмом. Кальцій потрібен дітям для міцності кісток. Ба більше, холестерин відіграє важливу роль у синтезі гормонів. Однак слід контролювати його надходження, аби добовий раціон дитини не перевищував норму.

Слід також збагатити раціон дитини речовинами, що регулюють обмін жирів та холестерину. До них належать поліненасичені жирні кислоти (омега 3 і омега 6), аскорбінова кислота, магній, холін, йод, органічні кислоти тощо.

Вітаміни та мінерали

Склад курячого м'яса містить нутрієнти, які є необхідними елементами здорового функціонування організму дитини. У курячому м'ясі міститься від 1 до 120% всіх необхідних дитині вітамінів та мінералів. Найбільша частка припадає на вітаміни В5, В6, В12, РР і біотин, а серед мінералів у м'ясі курки міститься найбільше кобальту, цинку, хрому та селену.

Страви з курятиною не лише смачні, а й поживні / Фото shutterstock / Anna_Pustynnikova​

Кобальт, наприклад, бере участь у формуванні кісткової тканини та процесі кровотворення. Цинк – невід’ємний мікроелемент, що забезпечує розвиток та функціонування органів чуттів: смаку, зору, нюху. Хром запобігає розвитку ожиріння та цукрового діабету. Селен володіє протипухлинними властивостями, а також є важливим елементом антиоксидантної захисної системи організму. А всі вітаміни групи В, які містяться в курячому м’ясі, відповідають за функції та стан нервової системи.

Детальніше рекомендації щодо потреб дитячого населення у білках, жирах, вуглеводах, вітамінах та мінералах можна переглянути на сайті МОЗ.

Курятина у дитячому раціоні – це гарантія правильного функціонування організму та збагачене важливими та незамінними мікроелементами харчування, яке забезпечить здоровий та повноцінний розвиток дитини.

Під час вибору курячого м'яса важливо звертати увагу на його якість. Слід уважно читати маркування та ретельно вивчати інформацію про виробника.