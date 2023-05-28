Как сделать домашнее мороженое: лакомство, которое вы точно захотите отведать
28 мая 2023, 18:14Читати новину українською
Источник:domowe jroboty
Приготовление мороженого дома – это веселое и полезное занятие, которое позволит насладиться вкусным десертом. Это лакомство особенно придётся по вкусу деткам.
Мороженое – один из самых популярных летних рецептов. Воспользуйтесь этим рецептом и угостите самых родных домашним лакомством.
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Рецепт домашнего мороженого
- Время: 5 часов
- Порций: 4
Приготовление:
- Половину сливок (около 200 миллилитров) вылейте в кастрюлю, добавьте сахар и нагревайте на медленном огне. Постоянно помешивайте, пока сахар не растворится.
- Снимите кастрюлю с огня и поместите ее в контейнер (если у вас нет мороженицы, лучше всего использовать ту, которая легко поместится в холодильнике, а затем в морозилке).
- В разогретые сливки с сахаром добавьте оставшиеся сливки молоко и тщательно перемешайте, для этого можно воспользоваться венчиком или миксером.
- Охлажденную массу перелейте в мороженицу и следуйте инструкциям изготовителя оборудования. Если у вас нет специального аксессуара, поставьте контейнер в морозилку и каждые 30 минут перемешивайте.
- Приблизительно через 3 – 4 часа мороженое готово.
Полезно знать
- Не стесняйтесь экспериментировать со вкусами, добавляя разные смеси, такие как измельченное печенье, шоколадная стружка, орехи или фруктовое пюре.
- Для более кремовой текстуры вы можете заменить часть жирных сливок цельным молоком.
Приготовление домашнего мороженого – отличный способ полакомиться любимым десертом. Если захотите поэкспериментировать воспользуйтесь этим рецептом мороженое с морковью и шоколадом.