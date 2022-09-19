Мак энд чиз, или макароны с сыром, без преувеличения готовятся за 10 минут. Насыщенный сырный соус, паприка, которая придает ему особенно вкус и любимые макароны – вкусность!
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Для этого блюда вы можете выбрать любой вид макарон: фузили, рожки или спагетти. Также в блюдо можно использовать уже готовые (вчерашние) макароны.
Рецепт макарон с сыром
- Время: 10 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- ️Отварите макароны в подсоленной воде до готовности.
- Параллельно готовим соус: на умеренном огне растапливаем масло, добавляем муку, перемешиваем, постепенно вливаем молоко и доводим соус до загустения.
- Натрите сыр на грубой терке.
- ️Солим (если для соуса вы выбрали сыр Чедер – можете дать буквально щепотку соли, потому что сам сыр достаточно соленый), добавляем молотую паприку, сушеный чеснок, натертый сыр и провариваем вместе еще 2 минуты.
- Процеживаем готовые макароны через дуршлаг.
- Добавляем отварные макароны, провариваем вместе еще минутку вместе с соусом.
- Подавайте блюдо прямо к столу.
Приятного тебе аппетита!