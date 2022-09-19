Мак энд чиз, или макароны с сыром, без преувеличения готовятся за 10 минут. Насыщенный сырный соус, паприка, которая придает ему особенно вкус и любимые макароны – вкусность!

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Для этого блюда вы можете выбрать любой вид макарон: фузили, рожки или спагетти. Также в блюдо можно использовать уже готовые (вчерашние) макароны.

Рецепт макарон с сыром

  • Время: 10 минут
  • Порции: 2

Приготовление:

  • ️Отварите макароны в подсоленной воде до готовности.
  • Параллельно готовим соус: на умеренном огне растапливаем масло, добавляем муку, перемешиваем, постепенно вливаем молоко и доводим соус до загустения.
  • Натрите сыр на грубой терке.
  • ️Солим (если для соуса вы выбрали сыр Чедер – можете дать буквально щепотку соли, потому что сам сыр достаточно соленый), добавляем молотую паприку, сушеный чеснок, натертый сыр и провариваем вместе еще 2 минуты.
  • Процеживаем готовые макароны через дуршлаг.
  • Добавляем отварные макароны, провариваем вместе еще минутку вместе с соусом.
  • Подавайте блюдо прямо к столу.

Приятного тебе аппетита!