Мак энд чиз, или макароны с сыром, без преувеличения готовятся за 10 минут. Насыщенный сырный соус, паприка, которая придает ему особенно вкус и любимые макароны – вкусность!

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Для этого блюда вы можете выбрать любой вид макарон: фузили, рожки или спагетти. Также в блюдо можно использовать уже готовые (вчерашние) макароны.

Рецепт макарон с сыром

Время: 10 минут

10 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 200 граммов макарон;

– 30 граммов сливочного масла;

– 1 столовая ложка муки;

– 250 – 300 миллилитров молока;

– 200 граммов твердого сыра (можно разного);

– 1/3 чайной ложки соли;

– 1/2 чайной ложки паприки;

– 1/2 чайной ложки сухого чеснока.

Приготовление:

️Отварите макароны в подсоленной воде до готовности.

Параллельно готовим соус: на умеренном огне растапливаем масло, добавляем муку, перемешиваем, постепенно вливаем молоко и доводим соус до загустения.

Натрите сыр на грубой терке.

️Солим (если для соуса вы выбрали сыр Чедер – можете дать буквально щепотку соли, потому что сам сыр достаточно соленый), добавляем молотую паприку, сушеный чеснок, натертый сыр и провариваем вместе еще 2 минуты.

Процеживаем готовые макароны через дуршлаг.

Добавляем отварные макароны, провариваем вместе еще минутку вместе с соусом.

Подавайте блюдо прямо к столу.

Приятного тебе аппетита!