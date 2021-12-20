Новогодние сладости: рецепт десерта-елки к праздничному столу
Источник:Блог Мелани Кейгл
Шеф-повар из США рассказала, как удивить гостей за рождественским столом. Очаровательное печенье-елку легко готовить, а результат поразит как детей, так и взрослых.
Как приготовить атмосферные десерты, рассказала Мелани Кейгл, основательница The Cagle Diaries и шеф-повар. Женщина впервые приготовила печенье своей дочери, а затем решила поделиться рецептом новогоднего десерта в своем блоге.
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К приготовлению сладких елок можно привлечь всю семью. Процесс не требует особых усилий – лишь немного фантазии и хорошего настроения, утверждает Кейгл.
Как создать печенье-елку
Рецепт рассчитан на 15 печений. Общее время подготовки и приготовления – 40 минут.
Ингредиенты для печенья
- 1 стакан размягченного сливочного масла
- ¾ стакана сахарного песка
- 1 яйцо
- 1 чайная ложка ванильного экстракта
- 2 ½ стакана муки
- 1 чайная ложка разрыхлителя
Ингредиенты для глазури
- 3 стакана сахарной пудры
- ½ стакана размягченного сливочного масла
- 3 столовые ложки молока
- 1 чайная ложка ванильного экстракта
- Зеленый пищевой краситель
- Посыпки для украшения
Ингредиенты для печенья-елок / Фото Мелани Кейгл
Приготовление
- Разогрейте духовку до 175 °С.
- В небольшой миске взбейте вместе сливочное масло, сахар, яйцо и ванильный экстракт в пышную массу.
- В отдельной миске сбейте вместе муку и разрыхлитель. Затем добавьте эту смесь в масляную смесь и взбейте ее до однородности.
- Сформируйте из теста печенье 3 разных размеров. Самые маленькие шарики должны поместиться в чайную ложку. Для формирования средних и больших шариков нужно поместить тесто в 2 и 3 чайные ложки соответственно. Из теста должно получиться 45 шариков – по 15 каждого размера.
Как сформировать шарики для печенья / Фото Мелани Кейгл
- Поместите маленькие шарики на застеленный пергаментной бумагой противень. Используйте стакан, чтобы слегка разгладить их. Шарики среднего и большого размера поместите на другие листы и раскатайте. Печенье разного размера следует выпекать на разных листах, поскольку оно не будет выпекаться с одинаковой скоростью.
- Выпекайте, пока нижняя часть печенья не станет золотистой. Маленькое печенье нужно держать в духовке 4 – 6 минут, средние – 6 – 8 минут, а большие – 8 – 10 минут.
- Выньте печенье из формы и дайте ему полностью охладиться на решетке.
- В среднего размера миске взбейте сахарную пудру и сливочное масло. Когда все хорошо перемешается, взбейте молоко, ванильный экстракт и краситель.
- Используйте глазурь, чтобы "склеить" печенье и сделать рождественскую елку. Намажьте глазурь на вершину печенья большего размера, а сверху положите печенье среднего размера. То же сделайте и со средним печеньем, маленькое печенье можно украсить сверху глазурью и посыпкой.
Оформление печенья-елки / Фото Мелани Кейгл
Повар отметила, что такой десерт можно хранить в герметичной емкости при комнатной температуре около недели, а если заморозить елки – то до 3 месяцев.