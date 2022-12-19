Новорічні шишки: рецепт для святкового столу

19 декабря 2022, 08:04
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інстаграм Смачні домашні рецепти

Щоб вразити гостей за святковим столом, обов'язково приготуйте десерт шишки. Вони наче справжні!

Пирожное шишки – отличный вариант десерта к праздничному столу зимой. Его легко готовить из доступных ингредиентов и всего за 20 минут.

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Шишки можно формировать вместе с детьми и превратить весь процесс в интересную игру. Попробуйте, вам и малышам понравится.

Рецепт десерта шишки

  • Время: 20 минут
  • Порции: 12 штук
Ингредиенты:
– 350 граммов печенья топленое молоко;
– 50 миллилитров молока;
– 150 миллилитров сгущенки;
– 80 граммов сливочного масла;
– 3 столовые ложки какао;
– шоколадные хлопья;
– сахарная пудра.

Приготовление:

  • ️Печенье измельчаем в крошку в блендере или занозой.
  • Смешиваем венчиком в отдельной посуде молоко, сгущенку, мягкое сливочное масло и какао, добавляем постепенно крошку печенья и замешиваем мягкое пластичное тесто.
  • ️Делим тесто на двенадцать или более частей, в зависимости какого размера шишки вы хотите. Формируем шишки из теста, декорируем их хлопьями. Также тесто можно наполнить шоколадной пастой (на одну шишку нужно половину чайной ложки пасти).
  • ️Хлопья хорошо будут держаться на шишках, если вы дополнительно охладите их в холодильнике в течение часа.

При подаче посыпаем сахарной пудрой.

Приятного тебе аппетита!

Автор: Богданна Рибак