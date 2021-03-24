Сегодня женщины уверенно осваивают новые профессии, объединяют семью и карьеру, заботятся о своем здоровье и ценят свое время. Мы решили пообщаться с украинками и выяснить, какие пищевые привычки им присущи.

В условиях современного темпа жизни времени для кулинарных экспериментов все меньше. Впрочем, потребность в широком и сбалансированном рационе остается. Современные производители это понимают, поэтому заботятся о том, чтобы процесс приготовления пищи был как можно быстрее и легче.

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Мы поговорили с тремя украинками о том, как им удается заниматься карьерой, хобби, семьей и одновременно заботиться о здоровом рационе.

Елена, 28 лет, финансист

Елена почти весь день проводит на работе, поэтому у нее мало времени на приготовление пищи. А еще девушка занимается спортом и придерживается здорового питания. Для нее важно, чтобы пища была полезной и питательной, чтобы обеспечивать дневную норму полезных веществ, необходимых организму для правильного функционирования.

"Когда держишь руку на пульсе современности, приходится рационально распределять свое время, – рассказывает Елена, – на кухне я провожу менее часа. Однако я активно занимаюсь спортом, поэтому в рационе должен быть белок и овощи. Поэтому в моем холодильнике всегда есть мясо. Я предпочитаю именно курятину, потому что содержание полезных веществ в ней такое же, как в говядине, но жира в курятине меньше, а витамина В3, который участвует в превращении пищи в энергию, – больше".

Поскольку я забочусь о своем здоровье и физической форме, мне важно, чтобы куриное мясо было свежее и очищенное от кожуры, в которой есть холестерин. Идеальный вариант для меня это голени и бедра без костей и кожи от ТМ "Наша Ряба". Это низкокалорийный продукт, но в то же время очень питательный и полезный, который можно совместить с чем угодно. Вернувшись с работы или тренировки, я просто добавляю к ним специи и запекаю в духовке, делаю салат или овощи-гриль – и питательный обед или ужин готов. Это легко и быстро.



Курятина это питательно и диетически одновременно / Фото Shutterstock

Ева, 21 год, студентка

Ева – студентка, которая живет сама. Девушка рассказывает, что когда утром выбегает из дома, а до обеда проводит время на лекциях, то вечером совершенно нет сил и желания что-то готовить. В дополнение, много времени она уделяет самообразованию, поэтому на досуге ей хочется больше времени проводить в компании друзей, а не на кухне.

"Я долго пыталась как-то сочетать приготовление пищи и учебу, но это не всегда удавалось. Было сложно заставить себя после тяжелого дня браться за тарелки и кастрюли. Но недавно в супермаркете я наткнулась на куриные стрипсы от ТМ "Наша Ряба". Это кусочки филе, которые уже нарезанные полосками. Для меня это стало настоящей находкой! Теперь процесс приготовления пищи занимает считанные минуты".

Я просто бросаю стрипсы на разогретую сковороду, добавляю приправы и овощи. Также люблю добавлять их в салат. Это не только вкусно, но и полезно, ведь курятина является источником целого ряда витаминов: кальций, цинк, железо, калий, селен, фосфор, магний, натрий, витамины А, С, Е и витамины группы В. Для меня это крайне важно, ведь учеба требует много сил и энергии, поэтому мой рацион должен быть полноценным, – говорит девушка.



Куриное мясо готовится быстро и легко / Фото Shutterstock

Светлана, 34 года, мама

У Светланы двое маленьких детей. Здоровое питание для нее и ее семьи очень важно, ведь малышам необходим широкий рацион, богатый белками, жирами и углеводами. Однако пища не только должна содержать незаменимые микроэлементы, но и быть вкусной. Не менее важно, чтобы ее приготовление не отнимало много времени, ведь за детьми нужен постоянный уход.

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Женщина рассказывает: "Как для мамы двоих детей детский рацион имеет для меня особое значение. Прежде всего я обращаю внимание на качество и питательность продуктов, поскольку сбалансированный рацион ребенка – залог правильного функционирования и гармоничного развития организма. Одним из продуктов, которые я чаще всего готовлю для всей семьи, является курятина, потому что в ней очень много полезных веществ, среди которых незаменимые аминокислоты и полиненасыщенные жирные кислоты. Они являются важным строительным материалом для организма ребенка. К тому же курятина вкусная, поэтому дети охотно едят суп из курицы, куриные котлеты и запеченное куриное филе с овощами".

Выбирая курятину, я обращаю внимание на производителя. Я доверяю ТМ "Наша Ряба", ведь они выращивают птицу без гормонов роста и антибиотиков, что подтвердил независимый аудит. Кроме этого, производитель позаботился о том, чтобы приготовление не требовало много времени и усилий, поэтому я покупаю уже очищенную и нарезанную продукцию, – добавляет Светлана.



Блюда из курицы необходимы в детском рационе / Фото Shutterstock

Поэтому, если у вас мало времени на приготовление пищи, но вы хотите радовать себя и близких питательными и вкусными блюдами, продукция ТМ "Наша Ряба" станет вашим незаменимым помощником на кухне. Готовьте с удовольствием, приятного аппетита!