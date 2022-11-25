Чтобы каждый день наслаждаться вкусом с детства, предлагаем приготовить их дома. Рецепт простой, доступный и подойдет даже для совместного формирования детей.
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Начинки в глазированных сырках тоже можно менять: отлично подойдут ягодные, фруктовые или ванильные.
Рецепт глазированных сырков
- Время: 60 минут
- Порции: 7 штук
Приготовление:
- Перебиваем творог блендером, добавляем мягкое сливочное масло, сахарную пудру и перемешиваем. Если масса слишком редкая – отправьте ее в морозилку.
- Кладем в кондитерский мешок или пакет.
- Формируем сырки на пищевой пленке. Кладем на ровную поверхность и убираем в морозилку на 20 – 30 минут. ⠀
- Шоколад растапливаем в микроволновке, добавляем масло и перемешиваем.
- В творожок вставляем шпажку или зубочистку и несколько раз полностью погружаем в глазурь.
- Кладем сырки на пергамент и убираем в холодильник на 20 – 30 минут.
Приятного тебе аппетита!