Чтобы каждый день наслаждаться вкусом с детства, предлагаем приготовить их дома. Рецепт простой, доступный и подойдет даже для совместного формирования детей.

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Начинки в глазированных сырках тоже можно менять: отлично подойдут ягодные, фруктовые или ванильные.

Рецепт глазированных сырков

  • Время: 60 минут
  • Порции: 7 штук

Приготовление:

  • Перебиваем творог блендером, добавляем мягкое сливочное масло, сахарную пудру и перемешиваем. Если масса слишком редкая – отправьте ее в морозилку.
  • Кладем в кондитерский мешок или пакет.
  • Формируем сырки на пищевой пленке. Кладем на ровную поверхность и убираем в морозилку на 20 – 30 минут. ⠀
  • Шоколад растапливаем в микроволновке, добавляем масло и перемешиваем.
  • В творожок вставляем шпажку или зубочистку и несколько раз полностью погружаем в глазурь.
  • Кладем сырки на пергамент и убираем в холодильник на 20 – 30 минут.

Приятного тебе аппетита!