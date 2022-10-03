Компот из яблок: рецепт за считанные минуты
3 октября 2022 , 22:04Читати новину українською
Источник:moje gotowanie
Яблочный компот – вкусный, сладкий и освежающий напиток. Он отлично смакует как холодным, так и горячим, именно поэтому подойдет для любой трапезы.
Вкусный яблочный компот может приготовить даже новичок в кулинарии. Рекомендуем воспользоваться рецептом, который помимо простоты порадует вас значительной экономией времени.
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Рецепт яблочного компота
Время: 25 минут
Порций: 4
Напиток на зиму / Фото moje gotowanie
Ингредиенты:
- 1 килограмм яблок;
- 1,5 литра воды;
- 50 грамм сахара.
Приготовление:
- Тщательно промойте яблоки, удалите семена и нарежьте кусочками.
- Поместите фрукты в кастрюлю, залейте водой, поставьте на огонь и доведите до кипения.
- При варке подсластите сахаром, также можете добавить любимые специи.
- Варите около 20 минут.
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Горячий яблочный напиток разлейте в ошпаренные банки, плотно закрутите и поставьте вверх дном на несколько часов.
Сколько варить яблочный компот?
В среднем компот готовится около 15 – 20 минут. Однако рекомендуемое время может отличаться в зависимости от сорта яблок или размера плиты, на которой оно готовится.
Поэтому следует придерживаться универсального правила – прекращаем процесс, когда яблоки станут мягкими. Вы должны быть осторожны, чтобы не переварить их.