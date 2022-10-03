Компот из яблок: рецепт за считанные минуты

Яблочный компот – вкусный, сладкий и освежающий напиток. Он отлично смакует как холодным, так и горячим, именно поэтому подойдет для любой трапезы.

Вкусный яблочный компот может приготовить даже новичок в кулинарии. Рекомендуем воспользоваться рецептом, который помимо простоты порадует вас значительной экономией времени.

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Рецепт яблочного компота

Время: 25 минут

Порций: 4

Напиток на зиму / Фото moje gotowanie

Ингредиенты:

1 килограмм яблок;

1,5 литра воды;

50 грамм сахара.

Приготовление:

Тщательно промойте яблоки, удалите семена и нарежьте кусочками. Поместите фрукты в кастрюлю, залейте водой, поставьте на огонь и доведите до кипения. При варке подсластите сахаром, также можете добавить любимые специи. Варите около 20 минут. Горячий яблочный напиток разлейте в ошпаренные банки, плотно закрутите и поставьте вверх дном на несколько часов.