Компот из яблок: рецепт за считанные минуты

3 октября 2022 , 22:04
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Источник:

moje gotowanie

Яблочный компот – вкусный, сладкий и освежающий напиток. Он отлично смакует как холодным, так и горячим, именно поэтому подойдет для любой трапезы.

Вкусный яблочный компот может приготовить даже новичок в кулинарии. Рекомендуем воспользоваться рецептом, который помимо простоты порадует вас значительной экономией времени.

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Рецепт яблочного компота

Время: 25 минут
Порций: 4

Напиток на зиму / Фото moje gotowanie

Ингредиенты:

  • 1 килограмм яблок;
  • 1,5 литра воды;
  • 50 грамм сахара.

Приготовление:

  1. Тщательно промойте яблоки, удалите семена и нарежьте кусочками.
  2. Поместите фрукты в кастрюлю, залейте водой, поставьте на огонь и доведите до кипения.
  3. При варке подсластите сахаром, также можете добавить любимые специи.
  4. Варите около 20 минут.
  5. Горячий яблочный напиток разлейте в ошпаренные банки, плотно закрутите и поставьте вверх дном на несколько часов.

Сколько варить яблочный компот?


В среднем компот готовится около 15 – 20 минут. Однако рекомендуемое время может отличаться в зависимости от сорта яблок или размера плиты, на которой оно готовится.

Поэтому следует придерживаться универсального правила – прекращаем процесс, когда яблоки станут мягкими. Вы должны быть осторожны, чтобы не переварить их.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська