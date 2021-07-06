Кулинарный помощник: сколько грамм муки в 1 чайной и столовой ложках?

Из этой статьи вы узнаете, сколько грамм содержится муки в 1 чайной и столовой ложках. Научитесь отмерять муку в граммах без весов. А также узнаете полезную информацию о муке.

Существует много видов муки: картофельная, пшеничная, гречневая, кукурузная, рисовая, ржаная, с отрубями и другие.

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Для приготовления вкусных блюд с применением муки, необязательно иметь точные весы. Для этого достаточно знать, сколько грамм можно отмерить чайной/столовыми ложками.

Обычно хозяйки допускают одну и ту же ошибку. Если в рецепте указано, что нужно добавить чайную ложку муки, то это имеется в виду – с горкой. Если добавляется мука без горки, обязательно этот момент указывается в рецепте.

Например, для приготовления гуляша требуется небольшое количество муки, указанное в рецепте, а весов под рукой нет. Для этого понадобится знание, сколько входит пшеничной муки в чайную ложку.

Чайной ложкой можно отмерить 5 грамм пшеничной муки (без горки) и 10 граммов (с горкой). Однако, нужно учитывать, что если у вас нестандартная чайная ложка, то вес может колебаться в пределах 2 граммов.

Как без весов отмерить муку в граммах столовой и чайной ложками?

В случае, когда вы вынуждены взвешивать пшеничную муку без весов, то сделать это просто, если знать, сколько же грамм этого ингредиента входит в одну столовую или чайную ложки.

1 чайная ложка – 5 граммов муки;

– 5 граммов муки; 1 чайная ложка с горкой – 10 граммов муки;

– 10 граммов муки; 1 столовая ложка – 15 граммов муки;

– 15 граммов муки; 2 чайные ложки с горкой – 20 граммов муки;

– 20 граммов муки; 1 столовая ложка с горкой – 30 граммов муки.



Ложка муки / Фото pronakip

Интересные факты о муке и другая полезная информация

А знаете ли вы, что мука может быть полезной и одновременно вредной для организма? Мучные изделия негативно влияют на эндокринную и сердечно-сосудистую системы организма. Это происходит потому, что во время термической обработки в пшеничной муке разрушаются питательные вещества, а углеводы, входящие в состав, становятся отрицательными.

Какая же мука полезна?

Мука из гречки. Канадские ученые обнаружили, что этот продукт обладает способностью снижать на 20% сахар в крови. Также гречневая мука содержит мало жиров, но богата клетчаткой. Употребление продуктов из него – хорошая профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, потому что волокна подбирают остатки жиров, желчных кислот и лишний "плохой" холестерин. А хлеб из этой муки насыщает организм: калием, цинком, магнием и марганцем. Мука из кукурузы. В состав этого вида не входит глютен. Кукурузная мука богата аминокислотами (триптофан и лизин), которые способствуют кроветворению и выработке многих гормонов. Также в составе есть кремний. В случае недостатка этого элемента сосуды теряют эластичность, замедляется кровообращение, что вызывает инсульт. Мука из риса. Также не содержит глютена и богато витаминами групп РР и в. в Азии это самый распространенный вид муки. На его основе готовят: рисовую бумагу, диетические торты, пироги и многое другое. Во время термической обработки все полезные вещества в этом продукте сохраняются. Льняная мука. Этот вид незаменим для людей, имеющих сердечно-сосудистые заболевания. Ведь в муке содержится гораздо больше калия по сравнению с бананами. Льняная мука отличается наличием растительных жиров (Омега-3 и Омега-6), необходимыми для организма белками, а также лигнина (вещества, имеющие противораковые свойства).

Также мы собрали интересные факты, о которых вы, возможно, не знали:

28 декабря испанцы празднуют "День простака", во время которого бросаются яйцами и мукой. На эти развлечения тратится примерно 6 тонн различной муки;

американцы в период Великой Депрессии шили одежду из мешков, в которых продавалась мука. Производители этого продукта начали выпускать такие мешки с узорами;

из одного зернышка пшеницы можно получить около 20 миллиграммов муки. А чтобы испечь один хлеб, нужно примерно 10 000 зерен;

во Франции потребляют наибольшее количество муки, потому что в год один француз съедает около 67 килограммов различной выпечки;

итальянцы, употребляющие большое количество пиццы и пасты, не толстеют (они используют муку только грубого помола);

этот ингредиент – единственный продукт, который не противоречит ни одной религии;

макаронные изделия и хлеб изготавливаются из разных видов муки.

Надеемся, наша статья не только полезна для хозяек, но и позволила узнать что-то новое о муке.