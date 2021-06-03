Хумус – класична закуска у країнах Близького Сходу. Зазвичай хумус готують з нуту, але на сьогодні існує багато варіацій сучасної страви: з фасолі, буряка та навіть авокадо.

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Історія хумусу

Слово "хумус" перекладається як "горох" або "турецький горох". Де саме він з'явився вперше невідомо, але його вважать своєю стравою безліч народів: від греків до турків, та навіть сирійців.

Пюре нуту може бути як однорідним, так і з невеликими грудочками. А от калорійність хумус визначають за кількістю кунжутної пасти в страві: більше тахіни – більше калорій.

З чим їсти хумус

Найкраще їсти хумус з хлібцями, лавашем або грінками, або ж з овочами. Проте у різних ресторанах подають його по різному: до курки, риби, овочів та навіть з морепродуктами.

Хумус з овочами / Фото Джеймі Олівера

Класичний хумус



Класичний хумус

Час: 8 годин замочування та 30 хвилин приготування.

8 годин замочування та 30 хвилин приготування. Порції: 3 – 4

3 – 4 Калорійність на 100 грамів: 211

Інгредієнти:

– 200 г нуту;

– 2 ст. л тахіни (кунжутна паста);

– 5 зубчиків часнику;

– дрібка солі;

– кумин на ваш смак;

– 200 мл рослинної олії.

Заздалегідь замочіть нут у воді, краще залишити його з вечора. Відваріть нут у підсоленій воді до готовності. У чаші блендера з'єднайте нут, тахіну, часник та спеції. Подрібніть все в однорідну масу. Влийте до маси олію та продовжуйте збивати хумус. Смачного!

Хумус з оливковою олією та паприкою



Закуска з хумусу і паприки

Час: 8 годин замочування та 35 хвилин приготування.

8 годин замочування та 35 хвилин приготування. Порції: 3 – 4

3 – 4 Калорійність на 100 грамів: 280

Інгредієнти:

– 200 г нуту;

– 2 ст. л тахіни (кунжутна паста);

– 3 зубчики часнику;

– дрібка солі;

– мелена паприка;

– кінза на ваш смак;

– кумин на ваш смак;

– 200 мл оливкової олії.

Заздалегідь замочіть нут у воді, краще залишити його з вечора. Відваріть нут у підсоленій воді до готовності. У чаші блендера з'єднайте нут, тахіну, часник, дрібно нарізану зелень та спеції. Подрібніть все в однорідну масу. Влийте до маси оливкову олію та продовжуйте збивати хумус. Посипте готовий хумус меленою паприкою. Смачного!

Хумус із запеченим часником



Хумус з часником

Час: 8 годин замочування та 40 хвилин приготування.

8 годин замочування та 40 хвилин приготування. Порції: 3 – 4

3 – 4 Калорійність на 100 грамів: 230

Інгредієнти:

– 200 г нуту;

– 2 ст. л тахіни (кунжутна паста);

– 5 – 6 зубчиків часнику;

– дрібка солі;

– 80 мл лимонного соку;

– кумин на ваш смак;

– 200 мл олії.