Хумус – класична закуска у країнах Близького Сходу. Зазвичай хумус готують з нуту, але на сьогодні існує багато варіацій сучасної страви: з фасолі, буряка та навіть авокадо.

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Історія хумусу

Слово "хумус" перекладається як "горох" або "турецький горох". Де саме він з'явився вперше невідомо, але його вважать своєю стравою безліч народів: від греків до турків, та навіть сирійців.

Пюре нуту може бути як однорідним, так і з невеликими грудочками. А от калорійність хумус визначають за кількістю кунжутної пасти в страві: більше тахіни – більше калорій.

З чим їсти хумус

Найкраще їсти хумус з хлібцями, лавашем або грінками, або ж з овочами. Проте у різних ресторанах подають його по різному: до курки, риби, овочів та навіть з морепродуктами.

Хумус з овочами / Фото Джеймі Олівера

Класичний хумус


Класичний хумус

  • Час: 8 годин замочування та 30 хвилин приготування.
  • Порції: 3 – 4
  • Калорійність на 100 грамів: 211
  1. Заздалегідь замочіть нут у воді, краще залишити його з вечора.
  2. Відваріть нут у підсоленій воді до готовності.
  3. У чаші блендера з'єднайте нут, тахіну, часник та спеції. Подрібніть все в однорідну масу.
  4. Влийте до маси олію та продовжуйте збивати хумус. Смачного!

Хумус з оливковою олією та паприкою


Закуска з хумусу і паприки

  • Час: 8 годин замочування та 35 хвилин приготування.
  • Порції: 3 – 4
  • Калорійність на 100 грамів: 280
  1. Заздалегідь замочіть нут у воді, краще залишити його з вечора.
  2. Відваріть нут у підсоленій воді до готовності.
  3. У чаші блендера з'єднайте нут, тахіну, часник, дрібно нарізану зелень та спеції. Подрібніть все в однорідну масу.
  4. Влийте до маси оливкову олію та продовжуйте збивати хумус.
  5. Посипте готовий хумус меленою паприкою. Смачного!

Хумус із запеченим часником


Хумус з часником

  • Час: 8 годин замочування та 40 хвилин приготування.
  • Порції: 3 – 4
  • Калорійність на 100 грамів: 230
  1. Заздалегідь замочіть нут у воді, краще залишити його з вечора.
  2. Відваріть нут у підсоленій воді до готовності.
  3. Запечіть часник в духовці попередньо загорнувши його у фольгу.
  4. У чаші блендера з'єднайте нут, тахіну, лимонний сік та спеції. Подрібніть все в однорідну масу.
  5. Влийте до маси оливкову олію та продовжуйте збивати хумус.
  6. Додайте до готового хумусу запечений часник. Смачного!