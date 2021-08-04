Заготовка продуктов на зиму – важный процесс в каждой семье. Рецептов существует множество, но есть нюансы, о которых стоит помнить в любом иначе.

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Консервация

Важным шагом в консервации является стерилизация банок. Кроме того важно помнить, что при консервации все минералы идут в рассол. Также следует правильно рассчитать пропорции соли, сахара и кислоты – нарушение баланса сильно повлияет на результат.

Консервация – неотъемлемая часть лета / Фото Pixabay

Варенье

При заготовке варенье следует помнить о пептине и сахар – именно их гармония дарит неповторимый вкус. Именно поэтому следует не жалеть сахара и варить варенье как можно дольше. Косточки всегда стоит удалять, а также стоит потратить время для измельчения фруктов или ягод, из которых мы делаем варенье.

Варенье – особое зимнее наслаждение / Фото Pixabay

Замораживание

Главная особенность процесса – полное приготовление до употребления. Также надо помнить о том, что не следует замораживать продукты, которые не подвергаются термической обработке – после заморозки от них ничего не останется.

Замороженные ягоды – прекрасное приложение к десертам / Фото Pixabay