Матча – це пудра молодого чайного листа, який дбайливо подрібнюють на кам’яних жорнах. Справжній матча високої якості виробляють лише на плантаціях Японії.

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Забір вражаю молодих чайних листів відбувається наприкінці весни, або на початку літа. Перед збором врожаю чайні кущі рослини затінюють спеціальними навісами.

Користь, колір і смак матчі безпосередньо залежить від двох основних факторів:

віку листа, з яких був виготовлений чайний порошок;

швидкості перемелювання листа в пудру. Чим повільніше, тим краще.



Порошок матча / Фото Навколо світу

Корисні властивості матча

стимулює роботу мозку;

зміцнює імунітет;

на 35-40% підсилює термогенез (витрата енергії), що дозволяє використовувати його в програмах для схуднення;

пом’якшує вплив УФ-променів на шкіру, як результат, уповільнює старіння;

є сильним антиоксидантом;

запобігає появі каменів, піску в нирках і жовчному міхурі;

знижує рівень холестерину в крові, зміцнює серцево-судинну систему;

покращує настрій і заспокоює нерви;

зберігає молодість, покращує колір і стан шкіри;

очищує організм від токсинів;

нормалізує тиск;

допомагає при похміллі;

блокує розвиток ракових клітин;

є прекрасним засобом проти розвитку карієсу;

є потужним енергетичним продуктом, в кілька разів ефективнішим натуральної кави.

Навіщо пити чай матча

Прихильники здорового способу життя все частіше обирають матча-лате замість звичного кавового напою або просто класичний матча на воді замість фільтр-кави. А все тому, що матча бадьорить не гірше, ніж кава, але впливає на організм більш м’яко і тривало. Після чашки матча, ви не відчуєте прискореного серцебиття, пітливості – всіх тих ефектів, які трапляються після випитої чашки кави.

Напій корисний тим, хто прагне схуднути. Він прискорює метаболізм та допомагає організму спалювати жири. При цьому матча не викликає жодних побічних ефектів.

Окрім напоїв, чай матча додають у бісквіти, готують креми та посипають французькі макарон.



Матча-лате / Фото Life made sweeter

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