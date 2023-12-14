У начинці обов'язково повинні бути буряк та картопля, адже вони є одними з найпопулярніших українських овочів. Компанію їм складуть оселедець, хрін та кріп – так піца вийде ароматною та оригінальною водночас.

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Як приготувати піцу з картоплею, буряком та оселедцем

Час : 1 година 25 хвилин

: 1 година 25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти для тіста:

– 180 мілілітрів води;

– 20 грамів пресованих дріжджів;

– половина чайної ложки цукру;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 300 грамів борошна;

– 1 чайна ложка солі. Що потрібно для начинки:

– 100 грамів вершків;

– 50 грамів моцарели;

– 1 запечений буряк;

– 2 відварені картоплини (приблизно 200 грамів);

– 100 грамів оселедцю;

– 3 чайні ложки вершкового хріну;

– 20 грамів кропу.

Приготування:

20 грамів пресованих дріжджів розкришіть пальцями та розчиніть у 180 мілілітрах теплої води. Додайте половину чайної ложки цукру та відкладіть відпочивати на 15 хвилин. Додайте до опари 2 столові ложки олії, 300 грамів просіяного борошна, 1 чайну ложку солі та замісіть еластичне тісто. Вимішуйте 7 – 10 хвилин, поки воно не перестане липнути до рук. Готове тісто покладіть назад до миски, накрийте чистим рушником та залиште підійматися у теплому місці на 40 – 50 хвилин. Розігрійте духовку до 220 градусів. Тісто розділіть навпіл. Присипте робочу поверхню та качалку для тіста борошном. Кожну частину тіста розкачайте в круглий корж діаметром 28 – 30 сантиметрів. Змастіть коржі вершками та присипте натертою моцарелою – приблизно по 25 грамів на кожну піцу. Покладіть піцу на застелене пергаментом деко та запікайте 10 – 15 хвилин. Поки коржі охолоджуються, буряк і картоплю очистьте від шкірки та наріжте півкільцями. Викладіть їх на піцу. Додайте нарізане шматочками філе оселедця та 3 чайні ложки вершкового хріну. Зверху прикрасьте піцу гілочками кропу.

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