Такої смакоти ви ще точно не їли: піца в українському стилі від Клопотенка
Джерело:Євген Клопотенко
Смачну піцу цілком можна приготувати на український лад. Спробуйте зробити її за цим рецептом від Євгена Клопотенка і ви не залишитеся розчарованими.
У начинці обов'язково повинні бути буряк та картопля, адже вони є одними з найпопулярніших українських овочів. Компанію їм складуть оселедець, хрін та кріп – так піца вийде ароматною та оригінальною водночас.
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Як приготувати піцу з картоплею, буряком та оселедцем
- Час: 1 година 25 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти для тіста:
– 180 мілілітрів води;
– 20 грамів пресованих дріжджів;
– половина чайної ложки цукру;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 300 грамів борошна;
– 1 чайна ложка солі.
Що потрібно для начинки:
– 100 грамів вершків;
– 50 грамів моцарели;
– 1 запечений буряк;
– 2 відварені картоплини (приблизно 200 грамів);
– 100 грамів оселедцю;
– 3 чайні ложки вершкового хріну;
– 20 грамів кропу.
Приготування:
- 20 грамів пресованих дріжджів розкришіть пальцями та розчиніть у 180 мілілітрах теплої води. Додайте половину чайної ложки цукру та відкладіть відпочивати на 15 хвилин.
- Додайте до опари 2 столові ложки олії, 300 грамів просіяного борошна, 1 чайну ложку солі та замісіть еластичне тісто. Вимішуйте 7 – 10 хвилин, поки воно не перестане липнути до рук.
- Готове тісто покладіть назад до миски, накрийте чистим рушником та залиште підійматися у теплому місці на 40 – 50 хвилин.
- Розігрійте духовку до 220 градусів. Тісто розділіть навпіл. Присипте робочу поверхню та качалку для тіста борошном. Кожну частину тіста розкачайте в круглий корж діаметром 28 – 30 сантиметрів.
- Змастіть коржі вершками та присипте натертою моцарелою – приблизно по 25 грамів на кожну піцу.
- Покладіть піцу на застелене пергаментом деко та запікайте 10 – 15 хвилин.
- Поки коржі охолоджуються, буряк і картоплю очистьте від шкірки та наріжте півкільцями. Викладіть їх на піцу.
- Додайте нарізане шматочками філе оселедця та 3 чайні ложки вершкового хріну. Зверху прикрасьте піцу гілочками кропу.