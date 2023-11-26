Цей рецепт точно має шанси на те, аби стати одним із ваших улюблених. Усього кілька хвилин та простих інгредієнтів – і ваша дитина вже матиме щось смачненьке до чаю.
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Рецепт французьких грінок з варенням
Час: до 30 хвилин
Порцій: 2
Приготування:
- Дві скибочки хліба змастити вершковим маслом і густо змастити варенням. З'єднуємо зі "парними" скибками хліба.
- Збийте яйце, молоко, цукор і ваніль у великій мисці.
- З'єднайте цукрову пудру та корицю.
- На сковороді розігріваємо 2 чайні ложки олії та масло, яке залишилося. Рівень вогню – середній.
- Кожен із бутербродів замочуємо у яєчній суміші та смажимо по 2 хвилини з кожного боку.
- Після смаження обсипати кожен бутерброд цукром з корицею.
- Перед подачею розрізати навпіл.