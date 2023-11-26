Цей рецепт точно має шанси на те, аби стати одним із ваших улюблених. Усього кілька хвилин та простих інгредієнтів – і ваша дитина вже матиме щось смачненьке до чаю.

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Рецепт французьких грінок з варенням

Час: до 30 хвилин

Порцій: 2

Приготування:

  • Дві скибочки хліба змастити вершковим маслом і густо змастити варенням. З'єднуємо зі "парними" скибками хліба.
  • Збийте яйце, молоко, цукор і ваніль у великій мисці.
  • З'єднайте цукрову пудру та корицю.
  • На сковороді розігріваємо 2 чайні ложки олії та масло, яке залишилося. Рівень вогню – середній.
  • Кожен із бутербродів замочуємо у яєчній суміші та смажимо по 2 хвилини з кожного боку.
  • Після смаження обсипати кожен бутерброд цукром з корицею.
  • Перед подачею розрізати навпіл.