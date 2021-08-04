Заготовка продуктів на зиму – важливий процес у кожній родині. Рецептів існує багато, але є нюанси, про які варто пам'ятати у будь-якому випадку.
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Консервація
Важливим кроком в консервації є стерилізація банок. Окрім того важливо пам'ятати, що при консервації всі мінерали йдуть у розсол. Також варто правильно розрахувати пропорції солі, цукру та кислоти – порушення балансу сильно вплине на результат.
Консервація – невід'ємний елемент літа / Фото Pixabay
Варення
При заготовці варення варто пам'ятати про пептин та цукор – саме їхня гармонія дарує неповторний смак. Саме тому слід не шкодувати цукру та варити варення якомога довше. Кісточки завжди варто видаляти, а також варто витратити час для подрібнення фруктів чи ягід, з яких ми робимо варення.
Варення – особлива зимова насолода / Фото Pixabay
Заморожування
Головна особливість процесу – повне приготування до вжитку. Також треба пам'ятати про те, що не слід заморожувати продукти, які не піддаються термічнй обробці – після заморозки від них нічого оне залишиться.
Заморожені ягоди – прекрасний додаток до десертів / Фото Pixabay