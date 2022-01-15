Кулінарні тренди харчування 2022: грибний бум, безвідходне виробництво та шефи на упаковках

Відомий міжнародний журнал Fine Dining Lovers поділився з читачами основними трендами в ресторанній галузі. Хоч не всі вони надто актуальні в Україні, проте більшість вже можна спостерігати в закладах харчування.

Безвідходне виробництво

Яким буде 2022 рік наразі невідомо, але у кулінарії вже створилися нові тенденції. Однією з них є субпродукти, або безвідходне виробництво (повторне використання різноманітних відходів для створення нових страв). Щодня шеф-кухарі вигадують нове застосування картопляної шкірки, рибних голів чи обрізків з фруктів.

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Згадаймо лише енергетичні батончики із зерна, використаного у виробництві пива, чи сік з яблук кеш’ю. Всі ці продукти допомагають скоротити кількість харчових відходів, що наразі становить більше мільярда тонн щорічно. Не здивували – це вже відомий тренд, скажете ви! Так, вторинне використання їжі – не новина, але із розвитком технологій, в цій галузі точно з’явиться більше цікавих позицій.



Фото Fine Dining Lovers

Шеф-кухарі на полицях магазинів

Якщо порівняти вигляд та рекламу товарів зараз та 3 роки тому, ви помітите наскільки збільшився попит на шеф-кухарів, які майоріють з упакувань товарів. Популярність шеф-кухарів та довіра до них нині б’ють всі рекорди. Ще два роки тому вони і не мріяли продаватись у супермаркетах, але з наслідками пандемії та пошуками нових джерел доходів, раптом заповнюють полиці своїми новими продуктами.



Ana Ros співпрацює з фірмою Tuš / Фото ютуб Ana Roš and Tuš

До прикладу, Ектор Хіменес-Браво з'явився на упакуванні тортів, тістечок, лавашу, спецій, Володимир Ярославський тісто співпрацює з компанією Метро кеш енд кері.

Бум грибних напоїв

Чайний гриб, герицій, чаґа та рейші – в останні роки популярність на них значно виросла. Прилавки магазині зі швидкістю світла наповнюються різноманітними напоями, як комбуча, лате в банках, кава, тоніки, безалкогольні крафтові коктейлі.



Чайний гриб / Фото Freepik

Вони акцентуються на користі для здоров’я, від прокачки розумових здібностей до покращення імунітету та лібідо.