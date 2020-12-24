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Як приготувати грибну підливу на різдвяні свята: рецепт з печериць, сушених грибів та на молоці
24 груд 2020
21:00
Грибний соус чудово підійде як до вареників, так і до овочевих пюре. Приготуйте підливу на свята та смакуйте надзвичайною стравою разом із родиною.
Салати з буряка та червоної капусти: святкові рецепти
24 груд 2020
19:15
У Києві відкриють "перший віртуальний фудхол" у стилі кіберпанк
24 груд 2020
17:30
24 грудня 2020 , 16:45
Фестиваль борщу перенесли на 2021 рік – відома причина
24 грудня 2020 , 15:33
Рецепт смачної куті на Святвечір і Різдво з пшениці
24 грудня 2020 , 13:24
Смачні рецепти курячих четвертинок: з гранатом, дієтичні з кефіром та мариновані в соєвому соусі
24 грудня 2020 , 11:26
Страви на Католицьке Різдво: що приготувати на Святвечір
23 грудня 2020 , 20:05
Суп з грибами: домашні рецепти на кожен день
23 грудня 2020 , 18:25
Гід Michelin відповів на обурення українців щодо національної приналежності борщу
Новини
21:00
Як приготувати грибну підливу на різдвяні свята: рецепт з печериць, сушених грибів та на молоці
21:00
19:15
Салати з буряка та червоної капусти: святкові рецепти
19:15
17:30
У Києві відкриють "перший віртуальний фудхол" у стилі кіберпанк
17:30
16:45
Фестиваль борщу перенесли на 2021 рік – відома причина
16:45
15:33
Рецепт смачної куті на Святвечір і Різдво з пшениці
15:33
13:24
Смачні рецепти курячих четвертинок: з гранатом, дієтичні з кефіром та мариновані в соєвому соусі
фото
13:24
11:26
Страви на Католицьке Різдво: що приготувати на Святвечір
11:26
23 грудня 2020
20:05
Суп з грибами: домашні рецепти на кожен день
20:05
18:25
Гід Michelin відповів на обурення українців щодо національної приналежності борщу
18:25
17:39
Смачні рецепти вареників на Різдво: з сиром, картоплею та грибами
17:39
15:45
Рибні страви на Новий рік від Євгена Клопотенка: рецепти на будь-який смак
15:45
13:58
Рецепт дня: класична панна котта – італійський десерт на вершках
13:58
12:17
Святковий маковий рулет з варенням від Євгена Клопотенка
12:17
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24 грудня 2020 , 21:00
Як приготувати грибну підливу на різдвяні свята: рецепт з печериць, сушених грибів та на молоці
24 грудня 2020 , 19:15
Салати з буряка та червоної капусти: святкові рецепти
24 грудня 2020 , 17:30
У Києві відкриють "перший віртуальний фудхол" у стилі кіберпанк
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