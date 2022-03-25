Найважливіша мета – забезпечувати українців продуктами: заява МХП про відповідальне партнерство

Відповідальне партнерство у бізнесі має особливе значення. МХП з перших днів війни налагоджує ефективну співпрацю з іншим компаніями. Адже зараз головна мета – забезпечувати українців продуктами харчування.

В агрохолдингу МХП повідомили про відновлення бізнес-зв'язків із колишніми партнерами, а також активне залучення нових. Усе це вдалося зробити в рекордно короткі терміни.

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"Загалом з початку війни нам вдалося налагодити роботу з 25 новими контрагентами, і цей список постійно зростає", – наголошують в МХП.

Заява МХП про відповідальне партнерство

Ще в перші дні війни ми поновили співпрацю з мережею супермаркетів АТБ. Із лютого 2021 року в АТБ не продавалася продукція ТМ "Наша Ряба". Але вже на другий день після початку бойових дій ми сконтактували з менеджментом мережі, запропонували відкинути всі комерційні розбіжності та знову стати партнерами.

Команда АТБ відреагувала швидко й погодилася співпрацювати. Наше спільне завдання – забезпечити українців м'ясом, в якому б регіоні люди не перебували. Тож тепер у мережі знову є курятина "Наша Ряба", а незабаром з'являться й заморожені напівфабрикати "Легко!".

Буквально за день до війни, 23 лютого 2022 року, ми підписали меморандум про співпрацю з дистриб'юторським холдингом STV Group. Наприкінці березня мали стартувати тестові поставки м'яса птиці у Київській області, але війна повністю змінила плани.

Усього лише за 5 днів фахівцям МХП за повної підтримки власників і керівництва STV Group вдалося запустити продажі курятини в трьох областях на заході України, які стали прихистком для багатьох переселенців. Зараз ми спільно розробляємо план розширення дистрибуції на ще мінімум 2 області.

Для покращення ситуації з продуктами харчування по всій території країни МХП відкрив можливість купувати продукцію зі складу на умовах самовивозу. Українці активно користуються цією можливістю і придбали таким чином вже понад 500 тонн продукції.

Готовність до співпраці, гнучкість в ухваленні рішень і швидкість дій, які демонструє український бізнес, допомагають нам і нашим партнерам підтримувати економіку. І, що найголовніше, – дбати, щоб у людей була їжа.

Ми можемо все, коли об'єднуємося й діємо разом! Разом для перемоги!