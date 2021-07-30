Розумна упаковка: як технології третього тисячоліття бережуть здоров'я людини та планети

Купуючи продукт, ви перевіряєте термін його придатності? Це – правильно, адже навіть у супермаркеті можна купити несвіжі продукти. Орієнтуватися на ознаки псування – марно. Не факт, що алюмінієва кришка на простроченому йогурті одразу здується, а несвіжий хліб укриється пліснявою. Утім, невдовзі українським покупцям більше не доведеться крутити упаковку на всі боки в пошуках заповітних цифр.

Дедалі більше виробників по всьому світу переходить на intelligent (smart) packaging – розумну упаковку, яка сама "повідомляє" про те, що продукт час утилізувати. Вітчизняний бізнес, маємо надію, підхопить цей тренд.

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Чому упаковка – розумна

Якщо товар було упаковано з використанням смарттехнологій, оцінити його якість ви можете, просто кинувши оком на його упаковку. Оснащена внутрішніми чи зовнішніми інтерактивними індикаторами, вона сама все розкаже та покаже.

Індикатори температури продукту всередині тари.

Якщо продукт зберігався при неправильній температурі – вищій або нижчій від рекомендованої – і почав псуватися (скажімо, заморожені ягоди розморозили й повторно заморозили), індикатор змінить свій колір. Причому незворотньо.

Такі датчики компаніярозміщує, приміром, на одноразових кришках для картонних чи пластикових горнят. Якщо в горнятку – гарячий напій (від +48 ℃), кришка змінює свій колір із коричневого на червоний. При охолодженні вмісту вона знову стає коричневою. Також така кришка "повідомляє", що горнятко щільно закрите і його вміст не проллється ні на вас, ні в сумці.



Індикатори реагують на температуру напою / Фото iStock

Індикатори свіжості продукту.

У продовольчих товарах, навіть герметично запакованих, із часом розмножуються мікроорганізми, виділяючи вуглекислий газ, сірку, аміак, сірководень, аміни, етанол, органічні кислоти, ензими та токсини. На все ці речовини реагують електронні та оптичні датчики на упаковці. Також із продуктами метаболізму мікробів вступають у реакцію спеціальні сполуки – і в результаті колір упаковки змінюється.

Індикатор зрілості плодоовочевої продукції.

Індикатори свіжості, наявність летких сполук азоту й сірководню та ензимних хромогенних субстратів, що утворюються внаслідок мікробного забруднення продукту. Наприклад, індикатор(виробництва Toxin Alert Inc.) виявляє присутність у м'ясі і мясних продуктів бактерій синьогнійної палички та інших патогенів. Робота візуального сенсора базується на реакціях антитіло-антиген (по типу імуноферментного тесту).

Упаковка овочів, фруктів, ягід, горіхів, грибів, баштанних культур оснащується індикаторами зрілості. Приміром, датчик RipeSense на упаковці реагує на ефірні речовини, які виділяють, дозріваючи, плоди. Спочатку цей сенсор – червоний. Згодом він стає помаранчевим, а ще через якийсь час – жовтим. Таким чином, покупець може обрати плоди з бажаним ступенем зрілості.

Індикатор розгерметизації упаковки за рівнем кисню.

Якщо упаковка з якихось причин розгерметизувалась і всередину потрапив кисень, що зменшує її захисний ефект і пришвидшує псування продукту, – смартупаковка відразу про це сигналізує.

Так, індикатори вмісту кисню реагують на присутність О2, змінюючи свій колір із яскраво-рожевого (при рівні насичення киснем до 0,01%) на синьо-фіолетовий, коли рівень кисню зростає до 0,05% і вище., запобігає прогірканню продукту, зміні ним забарвлення та окисленню жирів. Іншими словами,

RFID-мікросхема / Фото Shutterstock

Радіочастотні ідентифікатори (RFID).

Radio Frequency Identification, або радіочастотна ідентифікація, не передбачає зміни кольору міток. Дані про виріб записуються в електронній формі на мікрочип. Кожна одиниця товару з RFID-мікросхемою на етикетці чи упаковці має унікальний ідентифікаційний номер. Окрім того, товар позначається комбінацією цифр – електронним кодом продукту ( – Electronic Product Code). За унікальним радіочастотним ідентифікаційним номером можна визначити партію товару, а за електронним кодом продукту – конкретну одиницю в цій партії.

Розумна упаковка – на сторожі екології

Наведений нами перелік переваг розумної упаковки – не вичерпний. Розгляньмо ще одну надважливу її перевагу, а саме скорочення відходів на планеті.

Для Землі це просто порятунок! Адже її жителі щороку викидають 923 мільйони тонн їжі, тобто 60% від загальної кількості продуктів, які вони купують! Цими харчами можна було б заповнити 23 мільйони вантажівок на 40 тонн кожна. А якби їх вишикували бампер до бампера, то цей ланцюжок обігнув би Землю 7 разів.

Раніше вважалося, що переводом продовольчих продуктів грішать лише багаті країни.

Проте. У країнах із середнім рівнем добробуту люди також купують більше продуктів, ніж можуть з'їсти. Та й– через відсутність доступу до електропостачання, а, отже, змоги використовувати холодильне обладнання.

У результаті забруднюється довкілля, змінюється клімат (на продукти, які ми викидаємо, припадає 8 – 10% парникових газів, що потрапляють до атмосфери). Утрачається біорізноманіття: зі зміною клімату зникають біологічні види, що не змогли пристосуватися до нових умов. Погіршується добробут населення: ми вперто марнуємо зароблені гроші, які можна було б витратити на щось справді потрібне та корисне.

Через продовольчі відходи забруднюється довкілля / Фото Shutterstock

Як показало, якби середньостатистична британська родина не купувала б зайвої їжі, вона економила б щороку по(майже 26 тисяч гривень)!

В Україні аналогічні дослідження не проводились, але можна самостійно провести експеримент. Записуйте впродовж місяця, які продукти викинули: шматок твердого сиру, недопитий сік, крупи, у яких завелися жучки, тощо. Наприкінці місяця підрахуйте, у яку суму вам обійшлися ці недоїдки, і помножте її на 12. Будете вражені!

Розумна упаковка дбає про здоров'я людства

При всіх можливостях смартупаковки все-таки головна її мета – захищати наше здоров'я. Щороку понад 1 мільярд людей у світі потерпає від інфекційної діареї. Із року в рік 525 тисяч дітей віком до п’яти років помирають від діарейних захворювань. І найчастіше збудники гострих кишкових інфекцій потрапляють до людського організму саме через їжу.

Збудники інфекцій часто потрапляють до організму через їжу / Фото Shutterstock

Згадайте власний досвід харчових отруєнь. Адже вам здавалося, що їжа придатна до вживання? Не всі зіпсуті продукти тхнуть, не всі пліснявіють, не на всіх можна помітити сліди гниття. А щодо терміну придатності, то два дні туди, два сюди – хіба це важливо? (Так уважає більшість споживачів.) Тим часом температура в побутових холодильниках часто вища, ніж має бути: не +5, а +7 ℃. І ці два градуси суттєво скорочують термін придатності їжі, особливо м'яса, риби та молочних продуктів.

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А якби вся їжа зберігалася в тарі, що вміє сигналізувати про те, що продукт зіпсувався, скількох неприємностей ми б уникнули! Розумна упаковка не просто інформує нас про стан продукту, а захищає цей продукт від передчасного псування на всіх етапах – від упаковочного конвеєра до моменту, коли ми дістанемо його з холодильника, щоб з'їсти.

Отже, розумна упаковка має всі шанси стати "візитною карткою" відповідального виробника й спонукати покупців робити вибір на користь саме його продукції. Так від застосування технологій третього тисячоліття виграють і споживачі, і бізнес.