Когда цены кусаются: чем и в каких блюдах можно дешево заменить яйца

Яйца присутствуют во многих рецептах, и многие кулинары считают их незаменимыми. Впрочем, это не совсем так, поэтому в некоторых случаях можно сэкономить и использовать дешевые заменители.

Кулинарные уловки позволяют не только разнообразить вкус блюд, но и сэкономить средства. В большом количестве рецептов нужно использовать яйца, но есть случаи, когда можно воспользоваться лайфхаками и не тратить много денег.

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Дешевые продукты, которыми можно заменить яйца

Действительно, куриные яйца встречаются чуть ли не на каждом шагу во время приготовления разнообразных блюд. Впрочем, цены на этот продукт иногда заставляют искать альтернативы, и их немало.

Необходимый продукт, который становится роскошью / Фото Pexels

К примеру, на помощь может прийти аквафаба. Этот ингредиент с загадочным названием – это обычная вода из бобовых, таких как нут, чечевица или фасоль. Ее можно взбить миксером как яйца и использовать при приготовлении безе, пирожных, майонеза или омлета. Это возможно благодаря наличию в этой воде большого количества белка и крахмала.

Если вы любите завтракать яйцами, то стоит попытаться поджарить тофу. В первый раз может быть немного необычно, но потом он может завоевать симпатию даже тех, кто не думает о вегетарианстве.

Также следует упомянуть такой ингредиент, как камедь рожкового дерева. Это природный загуститель и связующее вещество, полученное из семян рожкового дерева. Он не нуждается в разогреве, поэтому пригоден для использования даже в холодных блюдах. Этот ингредиент проявит себя как хороший заменитель яиц в кремах, пудингах, десертах, соусах и супах.