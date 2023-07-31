Есть одно существенное отличие: чем отличаются маринованные огурцы от квашеных

Хрустящие и душистые огурчики являются неизменным элементом рациона многих людей. Они являются дополнением к ужину, а их можно есть как закуску. Однако есть колоссальная разница между маринованными и квашеными огурцами.

Приготовление огурцов на зиму требует немного времени и затрат, а смаковать потом можно всю зиму. Стоит выбрать тип консервирования – квашение или маринование. Что скрывается под одним, а что под другим названием и какие огурцы выбрать – узнайте в материале 24 Канала.

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Чем консервированные продукты отличаются от маринованных

Различие маринованных и квашеных огурцов заключается в разном процессе брожения. Маринованные огурцы отличаются тем, что для консервации человек не ждет природного квашения, а сразу же добавляет органические кислоты (уксусную, лимонную, молочную).

В случае с квашеными огурцами это естественно и не требует химического вмешательства. В банки нужно заложить только специи и огурцы, залить все водой с добавлением соли. Таким образом, через некоторое время образуется натуральная молочная кислота, которая обеспечивает организм здоровыми бактериальными культурами.

Великолепная закуска / Фото unsplash

Существенная разница между солением и маринованием сосоит в одном: при заготовке овощей способом соления применяют рассол, при способе маринования применяют маринад.

Плюсы и минусы

Минус маринованных огурцов по сравнению с квашеными – уксус или другая кислота уничтожает часть витаминов и нейтрализует микроэлементы. Впрочем, этот недостаток с лихвой компенсирует отличный вкус этой заготовки.

Именно маринованные огурцы являются отличным дополнением ко многим блюдам и самостоятельной закуской. Они сочетаются с мясными и рыбными блюдами, гармонируют с другими свежими и вареными овощами в салатах и могут быть ингредиентом пикантных соусов.