Для того чтобы приобрести натуральный продукт, важно понимать, как выбрать качественный сок и отличить его от поддельных альтернатив. В статье 24 Канала получите важную информацию, которая поможет вам принять решение.

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Внимательно читайте этикетку

Выбирая сок, прежде всего внимательно изучите этикетку. Настоящий натуральный сок будет иметь краткий список ингредиентов. В составе будут только фрукты или ягоды, из которых он сделан. Будьте осторожны с соками с длинным списком ингредиентов, особенно если они содержат искусственные подсластители, консерванты или красители.

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Проверьте наличие мякоти и осадка

Натуральные соки обычно не фильтруются и могут содержать мякоть или осадок в зависимости от фрукта. Эти натуральные компоненты являются показателями подлинности и показывают, что сок не подвергался чрезмерной обработке или фильтрации. Осторожно встряхните бутылку или контейнер и наблюдайте, не оседает ли на дне осадок или мякоть.

Имеет ли значение цвет

Настоящие натуральные соки часто имеют яркие, естественные цвета, отражающие фрукты. К примеру, апельсиновый сок должен иметь насыщенный золотистый оттенок, а яблочный – светло-золотистый или слегка янтарный. Будьте осторожны, если сок выглядит неестественно ярким или если цвет кажется искусственным. Кроме того, натуральный сок может несколько помутнеть из-за наличия мякоти, тогда как поддельные версии, вероятно, будут выглядеть идеально прозрачными.