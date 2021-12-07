Чем заменить майонез в салатах: вкусные варианты к праздничному столу
Источник:24 канал
Если вы до сих пор заправляете салаты майонезом – остановитесь и ознакомьтесь с вкусной альтернативой: греческим йогуртом, сметаной, горчицей или песто. Если вы не готовы отказаться от любимой заправки – приготовьте его своими руками.
Приближаются новогодние праздники, мы начинаем планировать меню на праздничный стол и выбирать для него блюда. Разнообразные закуски, любимые салаты, пицца, роллы и десерты.
Читайте также Каким должен быть рацион зимой: полезные советы для вашего здоровья и фигуры
Вся эта пища калорийна, если она еще и с майонезом – тяжесть и несколько лишних сантиметров на талии могут вас неприятно "поздравить" с Новым годом. Чтобы облегчить вам выбор, мы подготовили для вас интересную и полезную подборку соусов и заправок, без майонеза.
Греческий йогурт
Обычный белый йогурт без наполнителей и сахара – лучший вариант для замены калорийного майонеза в салатах и закусках. Вы можете приобрести его в любом магазине или приготовить собственноручно дома.
Греческий йогурт не только полезный, но и низкокалорийный. Он не создаст тяжесть в желудке, наоборот, поможет пищеварению. Добавляйте его в любимые салаты с овощами, ветчиной или колбасой. Правда, к свежей, слабосоленой рыбе он не подходит.
Греческий йогурт с зеленью / Фото Паблиш Украина
Горчица в зернах
Горчица в зернах прекрасно заменит калорийный майонез в свежих овощных салатах. Попробуйте смешать ее с небольшим количеством лимонного сока или оливкового масла, добавьте каплю меда – вкус невероятный!
Сметана
Сметана, как и греческий йогурт отличный заменитель майонеза в салатах и закусках. Лучше выбирать не жирную сметану для заправки салатов, ведь так вкуснее и удобнее.
Добавляйте сметану с небольшим количеством горчицы к оливье, или заправьте ею салат с языком.
Соус песто
Любимый соус итальянцев и неотъемлемая составляющая капрезе. Готовят его из свежих листьев базилика, оливкового масла, кедровых орешков и пармезана.
Соус песто отлично дополнит овощные салаты и закуски, также его можно подавать с пастой.
Домашний майонез
Если вы не готовы отказаться от майонеза, не покупайте его в магазине – приготовьте собственноручно дома.
Ингредиенты для майонеза / Фото Продукты
Для этого вам нужно всего несколько ингредиентов, которые точно найдутся на кухне: сырые яйца, масло, горчица и лимон.
Интересно знать! Как правильно сортировать мусор: