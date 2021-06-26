Основные правила питания в жару и сохранение водного режима

Многие из нас не знают, как правильно питаться летом, а точнее в летнюю жару. Мы подготовили для вас несколько действенных советов, относительно питания в жару и как правильно пить воду и сколько ее нужно в зависимости от вашего веса.

Аномальная жара не слишком привычна для украинцев. Мы не привыкли к жаркому климату, но природа диктует свои правила.

Читайте также 10 советов, как привить ребенку любовь к здоровой пище

Чтобы облегчить работу организма и помочь ему в жаркую погоду нужно придерживаться определенного режима питания и потреблять много воды. К сожалению, многие из нас не знают, как вести себя в жару и сколько нужно пить воды, чтобы избежать обезвоживания.

Режим питания в жару

Чтобы отлично чувствовать себя в течение дня придерживайтесь режима питания утром и вечером. Особое внимание уделите завтраку, ведь именно этот прием пищи гарантирует нам достаточное количество сил и энергии в день.

Если вы не проголодались до обеда – не нужно насильно потреблять пищу. Лучше выпейте чистой воды, съешьте огурец или несладкое яблоко.

Свежая зелень / Фото Знакомая

На ужин выбирайте легкие листовые салаты без майонеза, лучше заправить их оливковым маслом или лимонным соком. К салату выберите блюдо из мяса или рыбы с богатым содержанием белка: курица, индейка или рыба.

В жаркие дни наше тело потеет – это естественный способ охладить организм. С потом мы теряем белки, калий, натрий, витамин С и витамины группы В. Поскольку они регулируют работу сердца и нервной системы, предотвращают утомляемость, слабость, головокружение, мы должны делать акцент на продукты именно с этими микроэлементами и витаминами.

Добавьте в свой рацион:

стебель сельдерея

зеленые овощи и листовые салаты

ягоды

печеный картофель

орехи

Водный режим в жару

Организм человека нуждается в постоянном пополнении его водой. Чтобы понять, достаточно ли жидкости вы употребляете – обратите внимание на цвет мочи. Выделение темного желтого цвета свидетельствует, что жидкости в организме недостаточно.

Что пить в жару:

чистую воду

воду с нарезанным огурцом или мятой

воду с ягодами и мятой

домашний квас, не магазинный

минеральную воду

Не употребляйте напитки с содержанием сахара – они не утоляют жажду, а быстро и надолго ухудшает работу иммунных клеток.

Чистая вода / Фото Пинтерест

Употребляйте воду из расчета 30 миллилитров на 1 килограмм вашего веса.

А как насчет кофе спросите вы? Можно, но не более 1 – 2 чашек и обязательно каждую из них запиваем 200 миллилитрами воды.