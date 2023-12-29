Не с икрой или шпротами: лучший рецепт бутербродов на Новый год
29 декабря 2023, 14:04Читати новину українською
Источник:Fajne gotowanie
Новогодние бутерброды – не просто блюдо, оно может стать изящным шедевром. Эта закуска не только о вкусе, но и об эстетике, особенно на праздничном столе.
Бутерброды – самая популярная закуска на Новый год. Сегодняшнее предложение является легкой версией для тех, кому надоели традиционные сочетания. Обязательно попробуйте этот рецепт!
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Рецепт канапе с моцареллой и помидорами
- Время: 5 минут
- Порций: 1
– 70 грамм ржаного хлеба;
– 10 грамм масла;
– 60 грамм сыра моцарелла;
– 70 грамм листьев салата;
– 170 грамм помидоров;
– специи: соль, перец, свежий базилик по вкусу.
Приготовление:
- Хлеб намажьте маслом.
- Добавьте зелень, нарезанную моцареллу и кружочки помидоров.
- Приправьте базиликом и специями.