Не с икрой или шпротами: лучший рецепт бутербродов на Новый год

29 декабря 2023, 14:04
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Fajne gotowanie

Новогодние бутерброды – не просто блюдо, оно может стать изящным шедевром. Эта закуска не только о вкусе, но и об эстетике, особенно на праздничном столе.

Бутерброды – самая популярная закуска на Новый год. Сегодняшнее предложение является легкой версией для тех, кому надоели традиционные сочетания. Обязательно попробуйте этот рецепт!

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Рецепт канапе с моцареллой и помидорами

  • Время: 5 минут
  • Порций: 1
Ингредиенты:
– 70 грамм ржаного хлеба;
– 10 грамм масла;
– 60 грамм сыра моцарелла;
– 70 грамм листьев салата;
– 170 грамм помидоров;
– специи: соль, перец, свежий базилик по вкусу.

Приготовление:

  1. Хлеб намажьте маслом.
  2. Добавьте зелень, нарезанную моцареллу и кружочки помидоров.
  3. Приправьте базиликом и специями.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська