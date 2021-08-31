День еды на открытом воздухе: креативные идеи для пикника
Источник:24 канал
31 августа, в последний день лета, мы отмечаем День еды на открытом воздухе. Пикник с друзьями – отличный способ встретить осень!
Лето – это пора шашлыков, пикников и встреч на природе. С приходом осени и дождливой погоды выбраться на улицу становится все труднее. Каждый год в последний день лета, 31 августа, во многих странах отмечают День пищи на свежем воздухе. Этот неофициальный праздник – прекрасная возможность насладиться трапезой на свежем воздухе.
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Пикник можно устроить где угодно: у озера или на скамейке в ближайшем парке, рядом с собственным домом или выбраться в лес. Главный залог успешного досуга на открытом воздухе – вкусная еда. Лучшие идеи для пикников не только вкусные, они также просты. Это блюда, которые вы можете приготовить заранее и взять с собой на природу.
Бутерброды
Бутерброды – лучшая пища для пикника. Они компактны, поэтому не занимают слишком много места в переносном холодильнике или сумке, и их можно есть руками. Заверните их в фольгу, чтобы они удерживали форму и оставались свежими. Начинка для бутербродов может быть разнообразна: от нежной курятины до тунца или сыров.
Киш
Еще одним замечательным блюдом, которое можно приготовить накануне, является открытый французский пирог – киш. Его основа – песочное тесто, а классическая начинка – яйца, сливки и сыр. Вариацией киша также может стать начинка из овощей, курицы или фруктов.
Легкие салаты
Салаты являются прекрасной идеей для пикника. Они быстры в приготовлении и замечательные для потребления на открытом воздухе. В салатах скрывается большое количество витаминов, которыми нужно поживиться до прихода осени. Для того, чтобы разнообразить свой салат, добавьте в него семена подсолнечника или особенную заправку.
Домашний лимонад
Чтобы сделать этот день особенным, вместо привычного напитка из магазина приготовьте домашний лимонад. Классический лимонад делают из лимонов, но есть рецепты лимонада из фруктов, ягод, трав и даже овощей. Для классического лимонада соедините воду, лимоны и сахар.