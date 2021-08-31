День еды на открытом воздухе: креативные идеи для пикника

31 августа, в последний день лета, мы отмечаем День еды на открытом воздухе. Пикник с друзьями – отличный способ встретить осень!

Лето – это пора шашлыков, пикников и встреч на природе. С приходом осени и дождливой погоды выбраться на улицу становится все труднее. Каждый год в последний день лета, 31 августа, во многих странах отмечают День пищи на свежем воздухе. Этот неофициальный праздник – прекрасная возможность насладиться трапезой на свежем воздухе.

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Пикник можно устроить где угодно: у озера или на скамейке в ближайшем парке, рядом с собственным домом или выбраться в лес. Главный залог успешного досуга на открытом воздухе – вкусная еда. Лучшие идеи для пикников не только вкусные, они также просты. Это блюда, которые вы можете приготовить заранее и взять с собой на природу.

Бутерброды

Бутерброды – лучшая пища для пикника. Они компактны, поэтому не занимают слишком много места в переносном холодильнике или сумке, и их можно есть руками. Заверните их в фольгу, чтобы они удерживали форму и оставались свежими. Начинка для бутербродов может быть разнообразна: от нежной курятины до тунца или сыров.

Нежно и аппетитно / Фото unsplash

Киш

Еще одним замечательным блюдом, которое можно приготовить накануне, является открытый французский пирог – киш. Его основа – песочное тесто, а классическая начинка – яйца, сливки и сыр. Вариацией киша также может стать начинка из овощей, курицы или фруктов.

Необычный перекус / Фото unsplash

Легкие салаты

Салаты являются прекрасной идеей для пикника. Они быстры в приготовлении и замечательные для потребления на открытом воздухе. В салатах скрывается большое количество витаминов, которыми нужно поживиться до прихода осени. Для того, чтобы разнообразить свой салат, добавьте в него семена подсолнечника или особенную заправку.

Хрустящая идея для пикника​ / Фото unsplash

Домашний лимонад

Чтобы сделать этот день особенным, вместо привычного напитка из магазина приготовьте домашний лимонад. Классический лимонад делают из лимонов, но есть рецепты лимонада из фруктов, ягод, трав и даже овощей. Для классического лимонада соедините воду, лимоны и сахар.

Домашний напиток​ / Фото unsplash