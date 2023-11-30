Вкусный и полезный подарок на Николая: подборка лучших рецептов домашних конфет
30 ноября 2023, 20:41Читати новину українською
Источник:Cookery
Сладкий подарок на Николая может быть полезен. Попробуйте приготовить конфеты своими силами – это совсем не трудно.
Домашние сладости обязательно понравятся вашим детям. В то же время, они не будут вредить их здоровью, а даже наоборот – будут источником витаминов и микроэлементов.
Будет вкусно Настоящее гастропутешествие: идеи вкусных блюд с нагетсами
Халва – пошаговый рецепт
- Время: час + 5 часов в стабилизацию
- Порций: 6
– 1 стакан подсолнечных семечек;
– 150 граммов пшеничной муки;
– 50 граммов сахара;
– 70 граммов масла;
– треть стакана воды.
Приготовление:
- Налейте в сковороду половину подсолнечного масла. На среднем огне обжарьте семена подсолнечника минут 5 – 7. Затем измельчите их в мясорубке или блендере.
- Насыпьте муку в сухую сковороду. Обжарьте на небольшом огне при постоянном помешивании минут 10, чтобы она не пригорела и не было комков.
- Семечки соедините с мукой и перемешайте. Воду с сахаром немного подогрейте, помешивая, пока весь сахар не растворится. Сироп вылейте в смесь муки и семечек, перемешайте до однородности.
- Затем в халву добавьте масло и перемешайте. Переложите массу в форму. Наверх можно положить пергамент и прижать грузом на 2 – 3 часа. Затем поставьте халву в холодильник на 3 – 4 часа.
- Готовую халву нарежьте на порционные кусочки.
Рецепт домашних карамельных конфет
- Время: 1 час
- Порций: 6
– половина стакана сахара;
– половина стакана воды;
– 1 столовая ложка уксуса;
– масло для смазки формочек.
Приготовление:
- В кастрюлю с толстым и светлым дном высыпьте сахар. Добавьте воду и уксус, перемешайте и поставьте на плиту. Сахар должен раствориться полностью. Готовая карамель будет иметь золотисто-коричневый цвет.
- Карамель нельзя перемешивать ложкой. Если вы видите, что в некоторых местах она становится темнее, аккуратно наклоняйте кастрюлю в разные стороны. Также не следует доводить карамель до кипения.
- Пока сахарный сироп медленно превращается в карамель, нужно подготовить формочки для леденцов. Тщательно смажьте каждую из них растительным маслом, чтобы леденцы не прилипли и их можно было вынуть, не разломав.
- Формочки закройте, а затем аккуратно налейте в них готовую карамель через специальное отверстие. Далее вставьте в каждый будущий леденец зубочистку или спичку.
- Лучше всего леденцы будут застывать в холодном месте. К примеру, форму можно поставить в холодильник на 30 минут.
- Готовые леденцы достаньте из формочек и пробуйте.
Домашние ириски – рецепт
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 6
– 200 миллилитров сметаны;
– 200 граммов сахара;
– 60 граммов меда;
– 20 граммов масла
- В небольшой кастрюле тщательно перемешайте сметану, мед и сахар до однородной массы.
- Доведите массу на среднем огне до кипения. Однако не стоит делать огонь слишком сильным, поскольку это может привести к пригоранию ко дну кастрюли и свертыванию сметаны. Лучше всего томить смесь на небольшом огне при постоянном помешивании 25 минут.
- Когда будущий "Ирис" обретет характерный золотистый оттенок и станет "тянуться" за ложкой, его необходимо разлить в формы. Специальные силиконовые формочки можно не смазывать, ведь конфеты от них при застывании хорошо отделяются. Однако пластмассовые или стальные изделия предварительно нужно смазать кусочком сливочного масла.
- Для полного застывания ирискам может потребоваться 2 – 3 часа. Процесс пойдет быстрее в холодильнике. Готовые сладости извлеките из формы и порежьте.