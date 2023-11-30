Ваши дети будут просить еще и еще: проверенный рецепт имбирно-медовых николайчиков

Приготовить николайчиков очень просто. Нужно не более получаса и привычные ингредиенты.

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Николайчики – пошаговый рецепт

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

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Николайчики – вкусное и простое печенье / Фото Unsplash

Приготовление:

  1. В миске соедините 75 граммов сливочного масла, 150 граммов сахара и 150 граммов меда. Прогрейте на водяной бане до полного растворения и соединения. Добавьте 1 чайную ложку разрыхлителя и 1 яйцо. Перемешайте и оставьте остыть до комнатной температуры в течение 20 минут.
  2. Добавьте в миску коньяк или ром и 1 столовую ложку какао. Аккуратно перемешайте.
  3. В отдельной миске смешайте сухие ингредиенты – 350 граммов муки, молотый имбирь и кардамон.
  4. Смешайте сухие ингредиенты со смесью яйца и сливочного масла. Замесите тесто. Вам может понадобиться немного больше муки – все зависит от ее качества и уровня клейковины.
  5. Раскатайте тесто в пласт толщиной 0,5 сантиметра. Вырежьте формочкой человечков. Также можно придавать тесту любые другие формы.
  6. Выложите печенье на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов 10 – 12 минут. При желании украсьте готовое печенье 1 столовой ложкой сахарной пудры.