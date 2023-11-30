Ваши дети будут просить еще и еще: проверенный рецепт имбирно-медовых николайчиков

Приготовить николайчиков очень просто. Нужно не более получаса и привычные ингредиенты.
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Николайчики – пошаговый рецепт
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Николайчики – вкусное и простое печенье / Фото Unsplash
Приготовление:
- В миске соедините 75 граммов сливочного масла, 150 граммов сахара и 150 граммов меда. Прогрейте на водяной бане до полного растворения и соединения. Добавьте 1 чайную ложку разрыхлителя и 1 яйцо. Перемешайте и оставьте остыть до комнатной температуры в течение 20 минут.
- Добавьте в миску коньяк или ром и 1 столовую ложку какао. Аккуратно перемешайте.
- В отдельной миске смешайте сухие ингредиенты – 350 граммов муки, молотый имбирь и кардамон.
- Смешайте сухие ингредиенты со смесью яйца и сливочного масла. Замесите тесто. Вам может понадобиться немного больше муки – все зависит от ее качества и уровня клейковины.
- Раскатайте тесто в пласт толщиной 0,5 сантиметра. Вырежьте формочкой человечков. Также можно придавать тесту любые другие формы.
- Выложите печенье на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов 10 – 12 минут. При желании украсьте готовое печенье 1 столовой ложкой сахарной пудры.