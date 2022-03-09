Яблоки – отдельно, цитрусовые – в холодильнике: как правильно хранить фрукты дома

Чтобы фрукты долго не портились, нужно знать несколько простых правил их хранения. Почему лимоны любят холод, а яблоки – плохая компания для других плодов и ягод? Об этом и многом другом читайте далее.

Фрукты – обязательная часть полноценного рациона. Они богаты витаминами и клетчаткой, прекрасно утоляют голод и жажду сладкого.

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Чтобы фрукты долго не портились, запомните особенности хранения.

Яблоки, груши, бананы

Яблони и груши растут у многих из нас на приусадебном участке, а карликовые банановые пальмы можно выращивать даже в квартире. Сорвав яблоко с ветки или купив на рынке, обязательно проверьте, нет ли на нем повреждений.

Фрукты должны быть целыми, без вмятин.

Есть мнение: если в яблоке живет червячок, то это значит, что оно выросло без химикатов, а значит, полезно. Это неправда. Вредители изменяют химический состав плода, и не в лучшую сторону.

Мойте яблоки, прежде чем выложить во фруктовницу. А для хранения в холодильнике их мыть не нужно.



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Обязательно храните яблоки отдельно, ведь они ускоряют созревание других плодов. Поместите яблоки в большой бумажный пакет и оставьте в прохладном месте.

Аналогично выбирайте и храните груши.

Чтобы остановить созревание бананов, оберните их кончики газетой или пищевой пленкой.

Перед употреблением обязательно хорошенько мойте плоды, ведь их опрыскивают специальным веществом, предохраняющим от порчи при транспортировке и хранении.

Цитрусовые

Апельсины, мандарины, грейпфруты, лаймы, лимоны отличаются ярким цветом, свежим ароматом и очень сочной мякотью.



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Все цитрусовые любят холод, так что место им – в холодильнике.

Перед употреблением тщательно помойте их щеточкой, просушите и осторожно снимите кожуру.

Ягоды

Клубнику, голубику, красную смородину, вишни, черешни храните небольшими порциями в отдельных "дышащих" (с отверстиями для доступа воздуха) контейнерах.



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Перед употреблением все ягоды обязательно замачивайте в воде. Так вы очистите клубнику и малину от песка, а голубику – от пыли.

Не покупайте много свежих ягод – про запас: они быстро портятся. Оптимальное количество в день – 400 – 500 граммов.

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