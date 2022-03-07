Выбор овощей

Выбирая овощи на рынке или магазине, обязательно обращайте внимание на их внешний вид. Они не должны быть повреждены, помяты. Даже малейшее повреждение способствует размножению бактерий и дальнейшую порчу уже не остановить.

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Не следует использовать подднившие овощные обрезки для запекания или тушения, ведь никакой пользы организму они уже не принесут.

Хранение овощей дома

Помидоры, огурцы, сладкий перец, баклажаны, цукини, кабачки и другие продукты с большим содержанием воды нельзя хранить в холодильнике. Вода в них при низких температурах (3 – 9 градусов) кристаллизуется, что ускоряет их порчу.



Фото Thrifty fun

Храните помидоры, огурцы на подоконнике или в кладовке, положив в корзинку или бумажный пакет.

Брокколи и спаржа, наоборот, любят холод. Поместите их в стакан с водой, предварительно подрезав (освежив) кончики стеблей.

Листовой салат: айсберг, фризе, лолло-росса (с кочерыжкой) – можно хранить в холодильнике, в специальном отделении для овощей. Листья, упакованные в специальные боксы (шпинат, руккола), также нужно хранить в холоде или в посуде с кубиками льда. Чтобы вернуть салату свежесть, погрузите его на несколько минут в холодную воду. Листочки или кочан салата впитают нужную им влагу и снова станут упругими.



Фото Quick and dirty tips

Свежие травы: тимьян, розмарин, кинза, базилик, петрушка, укроп – лучше всего хранятся в стакане с чистой водой. Подрежьте у трав кончики стеблей, поставьте их в стакан с водой, накройте бумажным полотенцем и отправьте на боковую полку в холодильнике. Раз или два в день опрыскивайте травы водой. Так вы сохраните их свежими в течение 5 – 10 дней.