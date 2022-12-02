Хруст будет невероятным: что нужно сделать с картофелем для дерунов

Один из наиболее ярких признаков удачных дерунов – их хрусткость. Достичь этого очень легко, если знаешь один секрет.

Деруны – одно из самых популярных блюд украинской кухни. Хрустящие и горячие блины из картофеля способны согревать даже в самое холодное время.

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Одна из главных задач, которая стоит перед нами при приготовлении дерунов – как сделать их хрустящими, но в то же время не засушить. Попробуем добиться желаемого эффекта с помощью одного простого секрета.

Как гарантировать дерунам хрусткость

Для того чтобы приготовить идеальные хрустящие деруны, нужно просто выбрать правильный картофель. Звучит очень просто, но именно правильно подобранный продукт позволит получить лучший результат.

Гордость украинской кухни / Фото Cookery

Картофель распределяют по следующим кулинарным видам: A, B, C, AB и BC. Они отличаются по жесткости, мучности и влажности. Для дерунов идеальным выбором являются виды C и BC. У них больше крахмала и меньше влаги по сравнению с другими.

Как нам самостоятельно различить эти виды, ведь обычно мы покупаем картофель на вес или на рынке? В этом нам поможет очень простой прием: разрезаем картошку пополам и трем половинки друг к другу. Если на месте трение начинает выпадать осадок, то в наших руках картофель правильного сорта, содержащий много крахмала.

После того, как мы натерли картофель, нужно посыпать его солью и отставить на две минуты. Соль заставит овощ отдать лишнюю влагу, которую мы можем слить через сито. Хрустящие драники – это просто, когда знаешь кулинарные лайфхаки.