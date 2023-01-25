Интересные вещи о любимце всех кулинаров: какие факты о луке для многих станут открытием

Лук – один из самых популярных продуктов на наших кухнях. Сейчас она является незаменимым ингредиентом для многих блюд, и оказывается, это длится уже много веков.

Без лука трудно вообразить приготовление очень большого количества блюд. Оно и не удивительно, ведь продукт приобрел свою популярность уже очень и очень давно, и с тех пор она только росла.

Интересно Всегда можно сделать лучше: как довести котлеты до идеала

Даже пещерные люди ели лук

Наши доисторические предки ели лук задолго до того, как было изобретено земледелие. Лук был одним из основных продуктов доисторической диеты. Дикий лук рос по всему миру, и во время охоты на мясо ранние люди ели вкусные корни.

Старинный овощ / Фото unsplash

Одна из первых культивируемых культур

О том, где впервые посадили и культивировали лук, ученые спорят до сих пор. Одни говорят, что это было в Центральной Азии, а другие версии утверждают о Ближнем Востоке. Достоверно известно лишь то, что история выращивания лука началась более 5 тысяч лет назад!

Урожай лука был ценен по многим причинам. Ее легко выращивать, транспортировать и хранить. Этот овощ очень адаптивный и может выращиваться в разных почвах и климатах.

Священный для египтян

В древнем Египте лук был предметом поклонения. Его считали символом вечной жизни из-за многослойности. Египетское искусство и иероглифы часто описывают лук как средство, обладающее целебной и восстановительной силой.

Овощ с интересной историей / Фото unsplash

Является ли лук супер-продуктом

Польза лука для здоровья сегодня становится все более понятной, и есть много преимуществ, чтобы сохранить ее в своем рационе. Во-первых, этот низкокалорийный овощ не содержит углеводов и жира.

Во-вторых, он богат витаминами и укрепляет иммунитет, поэтому очень полезен для здоровья. Сочетание вкуса и пользы – это то, что делает лук просто незаменимым на любой кухне.