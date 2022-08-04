Это определит вкус блюда: когда нужно солить куриный бульон
Источник:Gazeta.pl
Бульон из птицы – один из фаворитов среди супов. Он является важной частью многих блюд и незаменимым ингредиентом ризотто, рагу, грибного супа.
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Солить бульон в начале или конце варки?
При варке бульона мы хотим получить максимально ароматный и насыщенный суп. Если посолить его сначала – можем получить обратный эффект. Это связано с тем, что засолка овощей или мяса приводит к тому, что вкус сохраняется внутри продукта, поэтому аромат не будет передаваться бульону.
Ароматный суп / Фото pexels
Ответ здесь один – в конце!
Соленье бульона в самом конце варки означает, что все используемые продукты отдают супу свои вкусовые качества и питательную ценность, благодаря чему он имеет гораздо больше вкуса. Когда мы солим конечный продукт, нам легче регулировать нужное количество соли по своему вкусу.
Вкусно и питательно / Фото pexels
А что с другими специями?
Такие специи как лавровый лист, перец горошком или душистый перец следует варить в бульоне с самого начала, чтобы они имели как можно больше времени, чтобы отдать свой вкус. Очень рекомендованная добавка к бульону – любисток, даже небольшая порция гарантирует ароматный и интенсивный вкус. Однако лучше добавлять его в суп непосредственно перед тем, как посолить.