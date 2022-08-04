Бульон славится не только своим глубоким вкусом, но и множеством преимуществ для здоровья.

Его любят и взрослые и дети, но сделать его не так просто.

Рецепт домашнего бульона из птицы достаточно прост, но трудоемок.

Медленная варка – основа хорошего бульона из курицы.