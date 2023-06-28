Из него шашлык не получится: как правильно выбирать мясо

Летом чаще всего мы собираемся с друзьями на отдых с костром и мангалом. Обычно во время отдыха жарят мясо, готовят простые, но свежие закуски. Тем не менее, блюда может испортить неправильно выбранное мясо для главного блюда – шашлыков.

Залог успешно приготовленных шашлыков – верный выбор мяса. Именно оно, а не маринад или дополнительные ингредиенты для гарнира, играет важную роль в блюде.

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Какое мясо выбрать для шашлыка

Для сочного шашлыка обычно выбирают свинину, говядину, баранину или курицу. Все эти виды мяса отлично подходят для жарки на огне на шпажках или шампурах.

Чаще выбирают именно свинину или курятину. Это универсальное мясо, оно есть везде и выбор достаточно широк. Свинина для шашлыка должна быть светло-розовая и с небольшим жирком. Подходит для шашлыка "ошейок" и корейка. Что касается курятины : готовить можно как из диетического филе, так и из мяса бедра или голеней.

Говяжье мясо – суховатое и жесткое, поэтому для шашлыка его выбирают реже. Но если выбрали именно говядину – выбирайте вырезку.

Баранину обычно используются в Грузии. Для шашлыка выбирайте вырезку, корейку или мякоть задней части молодого барашка.

Как выбрать качественное мясо для шашлыка

Выбирайте охлажденное мясо . Чтобы отличить охлажденное мясо от размороженного – нажмите на него пальцем: оно должно быть упругим.

. Чтобы отличить охлажденное мясо от размороженного – нажмите на него пальцем: оно должно быть упругим. Понюхайте мясо перед покупкой. Запах не должен быть неприятным. Не покупайте затхлое, химическое и гнилое мясо.



Барбекю / Фото

Попробуйте его на ощупь . Мясо не должно быть влажным, липким, не должно сочиться кровью.

. Мясо не должно быть влажным, липким, не должно сочиться кровью. Купите целый кусок мяса, чтобы самостоятельно нарезать его порционными кусочками.

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