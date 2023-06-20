Проще не бывает – рецепт клубничного зефира в шоколаде
20 июня 2023, 15:56Читати новину українською
Источник:Валерия Велигура
Обожаете сладенькое? Ну-ка готовить его дома, ведь так дешевле и вкуснее.
Зачем покупать готовый зефир в магазине, если можно приготовить его дома без лишних консервантов и загустителей.
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Готовить домашний зефир совсем несложно, а выходит натурально, в меру сладко и очень вкусно. В сезон клубники зефир будет точным десертом к столу.
Рецепт клубничного зефира в шоколаде.
- Время: 6 – 8 часов
- Порции: 11 штук
– 75 граммов клубничного пюре (около 200 граммов клубники);
– 140 граммов сахара;
– 50 граммов воды;
– 5 граммов агар-агара;
– розовый краситель (по желанию). ⠀ ⠀
Для меренги:
– 35 граммов яичного белка;
– щепотка лимонной кислоты;
– 35 граммов сахара. ⠀ ⠀
Для глазури:
– 200 граммов шоколада.
Приготовление:
- Для сиропа клубнику пробиваем в блендере. Увариваем до легкой загущения (или можно взять готовое клубничное пюре без сахара). К 75 г клубничного пюре добавляем 140 г сахара, воду, агар-агар, краситель и перемешиваем.
- Ставим на средний огонь и помешивая, доводим до кипения. Немного убавляем огонь и при постоянном помешивании держим на плите 4 – 5 минут.
- Как только сироп довели до кипения, к яичному белку добавляем лимонную кислоту и начинаем взбивать на средней скорости миксера до появления пены. Постепенно высыпаем 35 г сахара и взбиваем практически до устойчивых пиков.
- Продолжая взбивать, тонкой струйкой вливаем горячий сироп (температура сиропа должна быть 104 – 106 градусов). После того, как влили весь сироп, взбиваем на максимальной мощности миксера пару минут до легкой загущения.
- Быстро перекладываем массу в кондитерский мешок с насадкой и отсаживаем половинки зефира на пергамент. Оставляем при комнатной температуре на несколько часов, а лучше на ночь. ⠀⠀
- Растапливаем шоколад в микроволновке импульсами по 15 секунд или на водяной бане. Погружаем в него зефир (предварительно отправить его в морозилку на 1 час), возвращаем на пергамент и ставим в холодильник до застывания шоколада. Храним в закрытом контейнере.
Приятного аппетита!