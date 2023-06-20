Простіше не буває – рецепт полуничного зефіру в шоколаді
20 червня 2023, 15:56Читать новость на русском
Джерело:Валерія Велігура
Обожнюєте солоденьке? Нумо готувати його вдома, адже так дешевше і смачніше.
Навіщо купувати готовий зефір у магазині, якщо можна власноруч приготувати його вдома без зайвих консервантів та загущувачів.
Читайте також Від історії до рецепта: готуємо справжній американський гамбургер
Готувати домашній зефір зовсім нескладно, а виходить натурально, в міру солодко і дуже смачно. У сезон полуниці зефір буде влучним десертом до столу.
Рецепт полуничного зефіру в шоколаді
- Час: 6 – 8 годин
- Порції: 11 штук
– 75 грамів полуничного пюре (близько 200 грамів полуниці);
– 140 грамів цукру;
– 50 грамів води;
– 5 грамів агар-агару;
– рожевий барвник (за бажанням).⠀ ⠀
Для меренги:
– 35 грамів яєчного білка;
– дрібка лимонної кислоти;
– 35 грамів цукру.⠀ ⠀
Для глазурі:
– 200 грамів шоколаду.
Приготування:
- Для сиропу полуницю пробиваємо у блендері. Уварюємо до легкого загущення (або можна взяти готове полуничне пюре без цукру). До 75 грамів полуничного пюре додаємо 140 грамів цукру, воду, агар-агар, барвник і перемішуємо.
- Ставимо на середній вогонь і помішуючи, доводимо до кипіння. Трохи зменшуємо вогонь і при постійному помішуванні тримаємо на плиті 4 – 5 хвилин.
- Як тільки сироп довели до кипіння, до яєчного білка додаємо лимонну кислоту і починаємо збивати на середній швидкості міксера до появи піни. Поступово висипаємо 35 грамів цукру та збиваємо практично до стійких піків.
- Продовжуючи збивати, тонкою цівкою вливаємо гарячий сироп (температура сиропу повинна бути 104 – 106 градусів). Після того, як влили весь сироп, збиваємо на максимальній потужності міксера пару хвилин, до легкого загущення.
- Швидко перекладаємо масу в кондитерський мішок із насадкою та відсаджуємо половинки зефіру на пергамент.. Залишаємо при кімнатній температурі на декілька годин, а краще на ніч. ⠀⠀
- Розтоплюємо шоколад у мікрохвильовці імпульсами по 15 секунд або на водяній бані. Занурюємо у нього зефір (попередньо краще відправити його у морозилку на 1 годину), повертаємо на пергамент та ставимо у холодильник до застигання шоколаду. Зберігаємо у закритому контейнері.
Смачного!