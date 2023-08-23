Так никогда не ошибетесь: как выбрать вкусный и сладкий арбуз

Если вы, какие мы, ежегодно ждете открытия сезона арбузов – мы подготовили полезные советы, которые не дадут сделать неудачную покупку.

Арбуз – большая ягода, которую мы часто ошибочно считаем фруктом. Чтобы выбрать большой и спелый плод, нужно обязательно придерживаться нескольких полезных советов.

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Полоски на арбузе

Ключевой аспект определения спелости арбузов – их цвет. Настоятельно рекомендуем тщательный осмотр арбузов с четкими прозрачными полосами. В частности, яркие зеленые полосы должны иметь насыщенный темный оттенок, в то время как более бледные должны иметь кремовый светло-желтый оттенок. Кроме того, рекомендуется выбирать тусклый арбуз, поскольку чрезмерно глянцевый вид означает его незрелость.

Желтое пятно

Когда дело доходит до выбора самого сочного и вкусного арбуза, обратите внимание на это яркое желтое пятно, также известное как полевое или земляное пятно. Она подскажет вам, где именно плод лежал на земле, прежде чем его сорвали для вашего удовольствия. Хорошенько осмотрите арбуз и посмотрите на большое, кремово-желтое или даже почти оранжевое пятно – это то, что нужно. Если вы заметили белое или светло-желтое пятно – это признак того, что арбуза, возможно, не вызывает особого вкуса.

Стебель

Оно должно быть сухим и желто-коричневым. Зеленый стебель может означать, что арбуз еще не созрел и ему не хватает вкуса и сладостей.

Постучайте по плоду

Возьмите арбуз в руки и косточками пальцев слегка постучите по нему. Теперь прислушивайтесь к звуку. Если он звучит глубоко и глухо, в ягоде больше воды и, вероятно, он спел. Напротив, если звук повыше и плотнее, это может означать, что корка слишком толстая и ягода еще не полностью созрела.

Поищите пятна

Сухие пятна и прожилки, похожие на паутинки, являются показателями очень сладкого арбуза. Эти пятна показывают, где сахар пропитывается из ягоды. Поэтому, прежде чем брать арбуз, осмотрите его со всех сторон.

Форма арбуза

Ищите арбуз более круглой и ровной формы, чем овальный. Круглые плоды более сладкие, а овальные, преимущественно, водянистые и менее ароматные.

, пик сезона арбузов длится с середины августа по конец сентября. Именно в этот период риск купить недозрелый арбуз значительно ниже, чем в другое время.